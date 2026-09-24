3 दिन की बैंक हड़ताल से पहले बड़ी राहत: केंद्रीय कर्मचारियों को 25 सितंबर को ही मिलेगी सैलरी और पेंशन

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्श हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. इस महीने आपको सैलरी के लिए महीने के आखिरी दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 28 से 30 सितंबर तक होने वाली 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बैंक हड़ताल को देखते हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्श के खाते में 25 सितंबर, शुक्रवार को ही सितंबर महीने की एडवांस सैलरी और पेंशन भेजने का आदेश दिया गया है. इसमें डिफेंस, डाक और टेलीकॉम विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं. वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स (CGA) ने इसको लेकर सभी विभागों को निर्देश भेज दिए हैं.

इसके अलावा आम लोगों की सहूलियत के लिए 27 सितंबर (रविवार) को देश के सभी सरकारी बैंक खुले रहेंगे. यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बैंकिंग सर्विस में संभावित रुकावट से बचाने के लिए लिया गया है.

25 सितंबर को ही क्यों मिलेगी सितंबर की सैलरी?

बैंक यूनियनों के संगठन 'यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस' (UFBU) ने 28 से 30 सितंबर के बीच 3 दिनों की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. इस हड़ताल के कारण बैंकिंग कामकाज ठप होने की पूरी संभावना है. इसी वजह से सरकार ने एडवांस सैलरी और पेंशन देने का कदम उठाया है ताकि कर्मचारियों को पैसों की कोई किल्लत न हो.

औद्योगिक कर्मचारियों (Industrial Employees) को भी यह एडवांस भुगतान 25 सितंबर को ही मिलेगा.

पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार के पेंशनर्स को भी इस बार सितंबर की पेंशन 25 सितंबर को ही मिल जाएगी. यह पेमेंट बैंक या पे एंड अकाउंट्स ऑफिस (PAO) के जरिए सीधे खातों में भेजा जाएगा. आमतौर पर पेंशन महीने के आखिरी दिनों में आती है, लेकिन इस बार बैंक हड़ताल की वजह से यह समय से पहले दी जा रही है.

अक्टूबर की सैलरी से होगा एडजस्टमेंट

हालांकि, यह एडवांस पेमेंट बाद में एडजस्ट किया जाएगा. जब कर्मचारियों की पूरे महीने की सैलरी का फाइनल हिसाब बनेगा और सैलरी या पेंशन में कोई अंतर निकलता है तो बची हुई रकम का एडजस्टमेंट सीधे अक्टूबर 2026 की सैलरी या पेंशन से कर दिया जाएगा. सरकार के निर्देश में कहा गया है कि जरूरी एडजस्टमेंट अक्टूबर के भुगतान से किया जाएगा.

27 सितंबर रविवार को भी खुले रहेंगे सारे सरकारी बैंक

बैंक हड़ताल से आम लोगों को लगातार कई दिन परेशानी न हो और उनका काम न अटके, इसके लिए वित्त मंत्रालय और RBI ने बड़ा फैसला लिया है.इस हफ्ते रविवार (27 सितंबर) को देश के सभी सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) पूरी तरह खुले रहेंगे. RBI ने बैंक शाखाओं, ऑफिस, एटीएम और करंसी चेस्ट को भी उस दिन चालू रखने की मंजूरी दी है.

दरअसल, 26 सितंबर को शनिवार और 27 सितंबर को रविवार की छुट्टी के बाद 28 से 30 सितंबर तक बैंक हड़ताल होने जा रहा है. ऐसे में बैंकिंग सर्विस पर लगातार असर पड़ने की आशंका है. इसी वजह से सरकार ने 27 सितंबर को बैंक खोलने का फैसला किया है.

बैंक हड़ताल के दौरान इस तरह निपटाएं जरूरी काम

बैंकों ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि वे हड़ताल के दौरान डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करें. कैश निकालने या पैसे ट्रांसफर करने के लिए UPI, ATM, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के किया जा सकेगा. 30 सितंबर को बैंकों की छमाही क्लोजिंग भी है, इसलिए जरूरी काम 28 तारीख से पहले ही निपटा लें.

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