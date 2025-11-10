विज्ञापन
नई दिल्ली:

Delhi Car Blast LIVE: फरीदाबाद में मिले 2900 किलो विस्फोटक की जांच अभी चल रही थी कि रविवार शाम देश की राजधानी दिल्ली एक भीषण धमाके से दहल उठी. रविवार शाम दिल्ली में लाल किला के पास एक कार में भीषण धमाका हुआ. धमाका इतना तेज था कि आस-पास की कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. शाम का समय यहां काफी भीड़ होती है. इस धमाके की जद में आकर कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए. धमाके के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में लाया गया. अभी तक इस धमाके में 8 व्यक्ति की मौत हो गई है. 

धमाके में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. ब्लास्ट से जुड़ी जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए है, उसे देखकर यह सामान्य धमाका नजर नहीं आ रहा है. धमाके से आस-पास की कई गाड़ियों में भी आग लग गई है. धमाके के बाद रेस्क्यू-ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. 

बताया जाता है कि धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार को पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक धमाका हो गया. धमाके के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी तीन और गाड़ियां भी जल गईं. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धमाके के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

Nov 10, 2025 20:26 (IST)
Red Fort blast LIVE: अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और IB चीफ से बात की

दिल्ली धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और IB चीफ से बात की है. उन्होंने पुलिस कमिश्नर से भी धमाके के बारे में जानकारी ली.

Nov 10, 2025 20:25 (IST)
Red Fort Blast LIVE: प्रत्यक्षदर्शी ने कहा- मैं सुन्न हो गया

धमाके को पास से देखने वाले यासिन हुसैन ने बताया कि मैं कश्मीरी गेट से आ रहा था. अचानक तेज धमाका हुआ. धमाका इतना तेज था कि मैं थोड़ी देर के सुन्न सा हो गया.

Nov 10, 2025 20:21 (IST)
Red Fort blast LIVE: केजरीवाल बोले- दिल्ली की सुरक्षा पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

अरविंद केजरीवाल ने लाल किले के पास हुए धमाके की खबर को बेहद चिंताजनक बताया है. केजरीवाल ने एक्स पर लिखा- इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, ये बेहद दुखद है. पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है. दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

Nov 10, 2025 20:19 (IST)
Red Fort blast LIVE: दिल्ली स्पेशल सेल भी जांच में जुटी

मौके पर दिल्ली स्पेशल सेल की टीम पहुंच गई है. दिल्ली स्पेशल सेल मुख्य रूप से आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर अपराध से जुड़े मामलों की जांच करती है.यह राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बनाए रखने के साथ ही गंभीर अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने और उनकी जांच करने के लिए जिम्मेदार है. इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना, स्लीपर सेल को खत्म करना और आतंकवादी समूहों के प्रभाव को कम करना शामिल है.

Nov 10, 2025 20:18 (IST)
Red Fort blast LIVE: दिल्ली धमाके के बाद जयपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा

दिल्ली में कार धमाके की घटना के बाद राजस्थान में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. डीजीपी राजीव शर्मा ने सभी रेंज आईजी, जिला एसपी और संवेदनशील थानों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. सीमावर्ती जिलों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को कहा गया है. 

निर्देशों के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों की गहन चेकिंग की जा रही है. रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और संदिग्ध व्यक्तियों पर लगातार नज़र रखने के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतज़ाम करने को कहा गया है. जहाँ टूरिस्ट की मौजूदगी अधिक होती है वहाँ अतिरिक्त जाप्ता तैनात करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

Nov 10, 2025 20:17 (IST)
Red Fort blast LIVE: दिल्ली में ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में अलर्ट

दिल्ली धमाके के बाद उत्तराखंड में सभी जगह पर हाई अलर्ट किया गया. भीड़भाड़, पर्यटक स्थल, बाजार, रेलवे स्टेशन ,बस स्टैंड ,सब जगह पुलिस की गश्त बढ़ाई गई. उत्तराखंड पुलिस ने राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया.

Nov 10, 2025 20:17 (IST)
Red Fort blast LIVE: दिल्ली धमाके के बाद इंडो- नेपाल बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा

दिल्ली में हुए धमाके के बाद इंडो- नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई. इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के अलावा स्थानीय पुलिस अलर्ट हुई. नेपाल बॉर्डर की खुली सीमा से हर आने जाने वालों पर सशस्त्र सीमा बल सहित खुफिया विभाग की पैनी नजर है.

Nov 10, 2025 20:11 (IST)
Red Fort blast LIVE: प्रत्यक्षदर्शी ने कहा- मैं दहल कर तीन बार गिरा

दिल्ली धमाके के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मैं दहल कर तीन बार गिरा हूं... गिरा हूं, उठा हूं.. मुझे लगा कि धरती फटने वाली है. मुझे लगा कि जैसे मैं मरने वाला हूं. मैं दुकान छोड़कर भागा. मेरे साथ बहुत सारी पब्लिक भागी. ऐसा लग रहा था कि हम सब मरने वाले हैं.

Nov 10, 2025 20:10 (IST)
Red Fort blast LIVE: लोकनायक हॉस्पिटल में 15 लोग लाए गए, 8 मृत थे

दिल्ली धमाके के घायलों को आस-पास के लोक नायक अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है. लोक नायक हॉस्पिटल से मिली जानकारी के अनुसार यहां 15 लोग लाए गए है. जिनमें 8 लोगों की मृत्यु अस्पताल लाने से पहले हो गई है. 3 गंभीर रूप से घायल है, 1 की हालत स्थिर है.

Nov 10, 2025 20:09 (IST)
Red Fort blast LIVE: पुलिस अभी कुछ भी बहने से बच रही

लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास विस्फोट. दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "अभी मैं कुछ नहीं बता सकता. इसकी जांच चल रही है." 

Nov 10, 2025 20:07 (IST)
Red Fort blast LIVE: दिल्ली धमाके के बाद मुंबई, यूपी, बिहार में अलर्ट

दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस मामले में अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं. दिल्ली धमाके के बाद मुंबई, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों की शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अलर्ट जारी कर दिया गया है.  

Nov 10, 2025 20:05 (IST)
Red Fort blast LIVE: पूर्व सीएम आतिशी ने कहा- यह बेहद चिंताजनक

दिल्ली लालकिले धमाके पर आप नेता आतिशी ने सोशल मीडिया पर लिखा. दिल्ली की पूर्व सीएम ने लिखा- लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है. ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई नुकसान ना हुआ हो और सभी सुरक्षित हों. घटना की पूरी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर सख़्त कार्रवाई हो सके।दिल्ली की जनता की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है.

Nov 10, 2025 20:02 (IST)
Red Fort blast LIVE: दिल्ली कार धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि, कई घायल

दिल्ली कार धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है. अब तक 8 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है. कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. के बाद घटनास्थल की जो तस्वीरें सामने आई है, वह खुद ही पूरी घटनास्थल को बयां कर रहा है. 

Nov 10, 2025 19:59 (IST)
Delhi Car Blast LIVE: प्रत्यक्षदर्शी ने बताया- कैसे हुआ धमाका

घटना स्थल लालकिला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर एक के सामने यह धमाका हुआ है. इस धमाके के पास पूरी दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किया गया है. प्रत्यक्षदर्शी ने दिल्ली धमाके के बारे में क्या कुछ कहा- देखिए.

Nov 10, 2025 19:56 (IST)
Delhi Car Blast News LIVE Updates: दिल्ली धमाके में 5 लोगों की मौत की पुष्टि

दिल्ली लालकिले कार धमाके में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है. इस धमाके में 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. 

Nov 10, 2025 19:54 (IST)
Delhi Car Blast News LIVE Updates: राजधानी में अलर्ट, जांच जारी

लालकिले कार धमाके बाद दिल्ली में अलर्ट घोषित कर दिया गया है. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि धमाका इतना भीषण था कि मैं तीन बार उठा और गिरा. लगा कि भूकंप आ गया हो. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया मैंने घटनास्थल पर लोगों के शरीर के टुकड़े गिरे दिखे.   

Nov 10, 2025 19:50 (IST)
Delhi Car Blast News LIVE Updates: एक की मौत, शरीर के उड़े चिथड़े

दिल्ली लालकिले कार धमाके में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो गई है. घटनास्थल पर शरीर के चिथड़े और कार के परखच्चे उड़े नजर आ रहे हैं. मौके पर पहुंची एनडीटीवी टीम ने देखा कि एक व्यक्ति के शरीर को चिथड़ों को समेट कर पन्नी में डाला गया है. पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है. अभी तक एक की मौत की पुष्टि हुई है. 

Nov 10, 2025 19:49 (IST)
Red Fort Car Blast Live: मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियां

दिल्ली अग्निशमन विभाग की ओर से मिली जानकारी लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट की सूचना मिली थी, जिसके बाद तीन-चार गाड़ियों में भी आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा. कुल 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है.

Nov 10, 2025 19:44 (IST)
Delhi Car Blast Live Updates: सड़क पर पड़े घायल लोग, खौफनाक मंजर

दिल्ली में लालकिले के गेट नंबर एक के पास हुए धमाके का मंजर खौफनाक है. ब्लास्ट की चपेट में आकर गई लोग घायल हो गए. घटनास्थल की तस्वीरों में कुछ लोग सड़क पर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं.

Nov 10, 2025 19:42 (IST)
Delhi Car Blast Live Updates: 5 लोगों के घायल होने की सूचना, देखें तस्वीरें

दिल्ली में लालकिले के पास हुए धमाके में 5 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. शुरुआती जानकारी के अनुसार यहां एक मारुति इको वैन में धमाका हुआ. जिससे 5-6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. इस धमाके के बाद वहां से 5-6 एंबुलेंस के आने और जाने की तस्वीरें देखी गई है. 

Nov 10, 2025 19:39 (IST)
Delhi Car Blast Live Updates: आतंकी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता

क्या किसी विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है, इसकी अभी जांच जारी है. धमाका इतना जबर्दस्त था कि पास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. लाल किले के पास हुआ यह धमाका आम धमाका नहीं है. इसकी आवाज और का असर जितनी तेज है, उससे इसके आतंकी घटना होने से इनकार नहीं किया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Nov 10, 2025 19:35 (IST)
Red Fort Car Blast Live: दिल्ली धमाके के बारे में अग्निशमन विभाग ने क्या बताया

दिल्ली में लालकिले के पास हुए धमाके के बारे में दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 3 से 4 वाहनों में भी आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा. 6 बजकर 55 मिनट पर पुलिस को धमाके की सूचना मिली. जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है. 

Nov 10, 2025 19:33 (IST)
दिल्ली लालकिले कार में धमाके की बड़ी बातें

दिल्ली में लालकिला के पास कार में हुए भीषण धमाके से जुड़ी बड़ी बातें.

  • -कार में धमाका इतना जबर्दस्त था कि पास खड़ी दूसरी कार के परखच्चे उड़ गए.
  • -धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई है.
  • -कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है
  • -घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है.
  • -फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है. पूरे इलाके को घेरा गया
  • -चांदनी चौक के पास यह धमाका हुआ, वहां काफी भीड़ थी
  • -क्या टेरर ऐंगल है, इसका शक ज्यादा है. कार में हुआ धमाका काफी बड़ा था.
  • -घायल लोग सड़क पर खड़े रहे. उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा है.

Nov 10, 2025 19:32 (IST)
Delhi Red Fort Car Blast Live Updates: जांच के लिए फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची

पुलिस इलाके को गौर से देख रही है और फॉरेसिंक एक्सपर्ट को भी बुलाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए और दूर-दूर तक धुआं भी फैल गया. कई लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है.

Nov 10, 2025 19:31 (IST)
Delhi Red Fort Car Blast Live Updates: दिल्ली में लालकिले के पास कार में बड़ा धमाका

देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास कार में तेज धमाके की खबर है. जहां धमाके बाद कई गाड़ियों में आग लग गई. इस धमाके की आवाज दूर-दूर तक आवाज सुनाई दी. फिलहाल कार में हुए धमाके की जांच की जा रही है. 


