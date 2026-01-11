विज्ञापन
Delhi Weather: दिल्ली की सर्दी ने तो आज हिला दिया, 3 डिग्री के टेंपरेचर का टॉर्चर, 48 घंटे और तड़पाएगी शीत लहर

Delhi Weather News Today: दिल्ली में आज रिकॉर्डतोड़ ठंड रही. न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से नीचे चला गया. इससे शीत लहर ने लोगों को खूब कंपकंपाया. दिल्ली एनसीआर को सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं.

  • दिल्ली में 11 जनवरी को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से नीचे गिरकर शिमला और मनाली जैसी ठंड का अहसास कराया
  • पिछले 24 घंटे में दिल्ली का तापमान 1.3 डिग्री गिरकर न्यूनतम 2.9 डिग्री पर पहुंचा जो शीत लहर का संकेत है
  • दिल्ली में 11 और 12 जनवरी को शीत लहर के लिए येलो अलर्ट जारी है और ऐसी स्थिति दो दिन तक बनी रहेगी
Delhi Weather News: दिल्ली की सर्दी दिनोंदिन नया रिकॉर्ड बना रही है. आज 11 जनवरी को दिल्ली में शिमला, मनाली जैसी भयंकर सर्दी का अहसास हुआ और कई जगहों पर तापमान 3 डिग्री से नीचे चला गया. यह बर्फ जमाने वाले शून्य डिग्री के टेंपरेचर के बेहद करीब है. मौसम विभाग ने अगले दो दिन ऐसे ही शीत लहर की चेतावनी दी है. दिल्ली के आयानगर में 11 जनवरी की सुबह 2.9 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. जबकि पालम एयरपोर्ट के आसपास 3 डिग्री तापमान रहा. रिज में यह 3.7 डिग्री रहा. 

दिल्ली में एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन पिछले 24 घंटे के भीतर इसमें 1.3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली में जनवरी की शुरुआत से ही तापमान में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और 5. 6 डिग्री का तापमान 4 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया था. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में शीत लहर की ये स्थिति अगले दो दिन जारी रहने का अनुमान है. इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.दिल्ली में लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री, सफदरजंग में 4.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. 

दिल्ली में 11-12 जनवरी को शीत लहर का येलो अलर्ट है, लेकिन 13 जनवरी से 17 जनवरी तक भी न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री तक ही रहने का अनुमान है. जबकि अधिकतम तापमान भी 18-19 डिग्री के आसपास रहेगा.

दिल्ली में 13 जनवरी को लोहड़ी, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दौरान भी न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री रहने का अनुमान है. यानी हाथ पैरों में गलन, कंटीली बर्फीली हवाओं के साथ सुबह के वक्त हल्का फुल्का कोहरा भी देखने को मिलेगा. 

UP में भी शीत लहर का कहर

उत्तर प्रदेश में भी शीत लहर का प्रकोप है.खासकर नोएडा गाजियाबाद समेत वेस्ट यूपी में बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ी है. गाजियाबाद में 11 जनवरी को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, नोएडा में 6 डिग्री रहा. जबकि मेरठ में सबसे कम 4.1 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ दें तो राजस्थान के पिलानी में सबसे कम 1.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

