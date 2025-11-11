विज्ञापन
दिल्ली में ब्लास्ट के बाद तीन दिन के लिए लाल किला बंद, पूरे इलाके की घेराबंदी

Delhi Red Fort Car blast: दिल्ली में बड़े विस्फोट के बाद लाल किले मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है. लाजपत राय मार्केट को भी बंद रखा गया है.

  • दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए धमाके में 9 लोगों की मौत और बारह घायल हुए हैं
  • दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन की जांच जारी होने के कारण लाल किले को तीन दिनों तक बंद रखने का निर्णय लिया है
  • पुलिस ने सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट को पत्र लिखकर 11 से 13 नवंबर तक लाल किले के बंद रहने का अनुरोध किया है
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार, 10 नवंबर की शाम हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं. ऐसे में क्राइम सीन पर जारी जांच के बीच दिल्ली पुलिस ने लाल किले को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया है. दिल्ली पुलिस की ओर से सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट को लिखे गए लेटर में लाल किले को तीन दिनों के लिए बंद करने को कहा गया है. इस लेटर में लिखा है कि, "10/11/2025 को दिल्ली के लाल किला चौक के पास नेताजी सुभाष मार्ग पर एक कार में बम-विस्फोट की घटना हुई है. क्राइम सीन की जांच जारी है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है. इसलिए अनुरोध है कि लाल किले को 11/11/2025 से 13/11/2025 तक 3 दिनों के लिए विजिटर्स के लिए बंद रखा जाए." 

इसके अलावा लाल किले मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है. लाजपत राय मार्केट को भी बंद रखा गया है.

दिल्ली पुलिस ने UAPA और विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज की

 दिल्ली पुलिस ने विस्फोट के सिलसिले में मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की. दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है. राष्ट्रीय राजधानी में ‘हाई अलर्ट' जारी कर दिया गया है और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

FIR यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत दर्ज की गई है जो आतंकवादी हमले के लिए सजा और साजिश से संबंधित है. अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए.

