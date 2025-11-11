विज्ञापन
Delhi Red Fort Blast : जिस पल दिल्ली दहला! कार ब्लास्ट का CCTV फुटेज, देखकर कांप जाएगी आपकी रूह

Delhi Red Fort Blast : फुटेज के अनुसार, यह ज़ोरदार विस्फोट शाम 6 बजकर 51 मिनट (6:51 PM) पर हुआ था, जिसके तुरंत बाद लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए.

  • दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके का सटीक समय सीसीटीवी फुटेज से शाम छह बजकर इक्यावन मिनट पाया गया है.
  • धमाके के बाद इलाके में जबरदस्त भगदड़ और अफरा-तफरी का भयावह मंजर सीसीटीवी में कैद हुआ है.
  • पुलिस कमिश्नर के अनुसार धमाका एक धीरे-धीरे चलती कार में हुआ, जिससे आसपास की गाड़ियां भी आग की चपेट में आईं.
नई दिल्ली:

दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके की जांच में अब सीसीटीवी फुटेज निर्णायक सबूत के तौर पर सामने आया है. इस एक्सक्लूसिव फुटेज में विस्फोट के ठीक बाद मची जबरदस्त भगदड़ और अफरा-तफरी का भयावह मंजर कैद हुआ है.

पहले घटना का समय लगभग 6:55 या 7:00 बजे के आसपास बताया जा रहा था. लेकिन सीसीटीवी फुटेज के कोने में दिख रही टाइमिंग ने जांच एजेंसियों को धमाके का सटीक समय बता दिया है. फुटेज के अनुसार, यह ज़ोरदार विस्फोट शाम 6 बजकर 51 मिनट (6:51 PM) पर हुआ था, जिसके तुरंत बाद लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए. यह फुटेज न केवल घटना के समय की पुष्टि करता है, बल्कि पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके जरिए वे हमलावरों की पहचान करने और घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

Delhi Blast :  6 बजकर 52 मिनट पर धमाका 

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया कि करीब 6 बजकर 52 मिनट पर अचानक से बड़ा धमाका होता है. उन्होंने  बताया कि कुछ लोगों की मौत हुई और कुछ लोग घायल भी हुए हैं. पुलिस कमिश्नर ने लाल बत्ती पर एक धीरे-धीरे चलती हुई गाड़ी आई और फिर वहां धमाका होता है. जब धमाका हुआ तो आसपास 5-6 गाड़ियों में आग लग गई. इसके बाद घटनास्थल का मंजर काफी भयावाह था. बताया जा रहा है कि एक इको कार में ये धमाका हुआ था. बीच सड़क पर हर तरफ बर्बादी के निशां दिखाई दे रहे थे. कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थीं.

