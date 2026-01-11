दिल्ली की ठंड ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 10 दिनों में 7 डिग्री लुढ़का पारा, हिमालयी हवाएं कंपकंपी बढ़ाएंगी

Latest Weather News Today: दिल्ली में सर्दी ने तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 2023 के बाद 2026 में दिल्ली की सर्दी एक बार फिर से असर दिखा रही है. दिल्ली के आया नगर में तो न्यूनतम तापमान रविवार की सुबह 2.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया जो कि इस मौसम का दिल्ली में दर्ज सबसे कम तापमान है. हालांकि आया नगर दिल्ली का प्राइमरी मौसम ऑब्जरवेशन सेंटर नहीं है फिर भी दिल्ली के किसी इलाके में तापमान का इतना गिरना तीखी सर्दी की ओर इशारा करता है.
आया नगर सबसे ठंडा
इससे पहले 6 जनवरी 2023 को आया नगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था.यानी 3 साल बाद जनवरी महीने में ऐसी सर्दी पड़ी है. 2024 की सर्दियों में भी आयानगर में 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान रहा था लेकिन तब जनवरी नहीं बल्कि 12 दिसंबर को तापमान 3.8°C तक रहा.आमतौर पर बाहरी दिल्ली के इलाकों में सफदरजंग के मुकाबले तापमान एक से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया जाता है.
शीत लहर का अलर्ट
जनवरी के महीने में लगातार ठंड का असर देखने को मिला है, पहले कोल्ड डे कंडीशन और अब कोल्ड वेव (शीत लहर) का कहर है.दरअसल कोल्ड डे की स्थिति तब बनती है जब दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाए यानी अधिकतम तापमान या मैक्सिमम टेंपरेचर में गिरावट दर्ज हो. इसी तरीके से कोल्ड वेव कंडीशन में रात और सुबह का तापमान नीचे गिरता है यानी न्यूनतम तापमान या मिनिमम टेंपरेचर में सामान्य से काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाती है.
आज यानी 11 जनवरी को न्यूनतम टेंपरेचर दिल्ली के कई इलाकों में सामान्य से काफी नीचे चला गया यानी कोल्ड वेव जैसे हालात पैदा हो गए. पिछले कई दिनों से बदला या धुंध की वजह से भूख नहीं निकलती थी जिस दिन का तापमान यानी अधिकतम टेंपरेचर सामान्य से नीचे रहता था.
जनवरी में लगातार गिरा तापमान
इस महीने लगातार न्यूनतम तापमान नीचे गिर रहा है अगर 1 जनवरी की बात करें तो सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि अगले दिन यानी 2 जनवरी को 9.1 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ. उसके बाद भी तापमान के गिरने का सिलसिला जारी रहा और न्यूनतम तापमान 5 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा. 9 जनवरी को 4.6 डिग्री सेल्सियस और 10 जनवरी को 4.2 डिग्री सेल्सियस तक सफदरजंग का न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ.
हिमालय से चल रही बर्फीली हवाएं
मौसम विभाग की मानी तो तापमान में यह गिरावट हिमालय की ओर से आ रही हवाओं की वजह से है.अगले दो दिनों के लिए मौसम विभाग ने कोल्ड वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अनुमान है कि 16 जनवरी तक स्थितियां ऐसी ही बनी रह सकती हैं. इसके बाद हवाओं के रुख में परिवर्तन होगा और फिर रात और सुबह के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना है.
