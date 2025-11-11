पुलवामा, फरीदाबाद, अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर… लाल किला हमला ऐसे किया गया?

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले पर हुए बम धमाके में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं. इस ब्लास्ट को लेकर कई तरह के सवाल अब भी बरकरार हैं, धमाके के तार फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक मिल रहे हैं. साथ ही शुरुआती रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था. एनआईए समेत देश की तमाम जांच एजेंसियां हमले के पीछे की असली वजह और उन लोगों की तलाश कर रही हैं, जिन्होंने इसे अंजाम दिया. लाल किले पर हमला कैसे किया गया और इसे लेकर अब तक कौन कौन से कनेक्शन जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं.

क्या है पुलवामा कनेक्शन?

दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिनमें एक ये भी है कि जिस हुंडई i20 कार में धमाका हुआ, उसे कई बार बेचा गया था. बताया गया है कि कार पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई थी. ये गाड़ी गुरुग्राम में रजिस्टर्ड है. कुल मिलाकर गाड़ी को खरीदने या बेचने के लिए कई फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है और अब पुलवामा तक इसके तार जुड़ रहे हैं.

फरीदाबाद कनेक्शन

हरियाणा के फरीदाबाद में दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनसे भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और हथियार बरामद हुए थे. इस दौरान पुलिस को डेटोनेटर्स भी मिले थे, जिन्हें बम धमाका करने के लिए रिमोट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. दोनों से पूछताछ के बाद पचा चला था कि इसमें तीसरा डॉक्टर उमर भी शामिल था, जिसकी तलाश की जा रही थी. हालांकि इससे पहले ही दिल्ली में ब्लास्ट हो गया. यही वजह है कि अब दिल्ली ब्लास्ट को इसी फरीदाबाद के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है.

अमोनियम नाइट्रेट का हो सकता है इस्तेमाल

पुलिस को फरीदाबाद के दो डॉक्टरों से 300 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट मिला था, बताया गया कि इसे ये लोग किसी बड़े धमाके के लिए इस्तेमाल करने वाले थे. इस विस्फोटक को कई बड़े सूटकेस में पैक किया गया था. अमोनियम नाइट्रेट का इंडस्ट्रियल यूज सबसे ज्यादा होता है और इसे उर्वरक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. यानी ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है. दिल्ली बम धमाके की शुरुआती रिपोर्ट में भी ये सामने आ रहा है कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था.