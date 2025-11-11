Delhi Car Blast : 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही I20 कार, फिर बाहर आते ही हुआ धमाका

दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके की जांच में अब एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है. विस्फोट में इस्तेमाल हुई Hyundai i20 कार की ब्लास्ट से ठीक पहले की तस्वीर और उसकी गतिविधि ने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं. जानकारी के मुताबिक, यह संदिग्ध कार धमाका होने से पहले तीन घंटे से अधिक समय तक लाल किले के पास की पार्किंग में खड़ी थी.

दाखिल होने का समय: दोपहर 3 बजकर 19 मिनट पर यह i20 कार पार्किंग में दाखिल हुई

दोपहर 3 बजकर 19 मिनट पर यह i20 कार पार्किंग में दाखिल हुई निकलने का समय: शाम 6 बजकर 48 मिनट पर यह कार पार्किंग से बाहर निकली, जिसके ठीक बाद 6:51 मिनट पर इसमें ज़ोरदार धमाका हो गया.

राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के पास खड़ी एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए.

अधिकारियों ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहनों में आग लग गई, जबकि कई की खिड़कियों के शीशे टूट गए. उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल लोगों को लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल ले जाया गया.

चांदनी चौक व्यापारी संघ की ओर से साझा किए गए वीडियो में विस्फोट का भयावह मंजर देखा जा सकता है. इस वीडियो में एक शव एक वाहन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है. एक अन्य वीडियो में सड़क पर एक शव पड़ा हुआ नजर आ रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट स्थल के पास शवों के अंग बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे.