हादसा नहीं आतंकी हमला था लाल किला ब्लास्ट, पुलिस ने UAPA, हत्या के तहत दर्ज किया केस

सूत्रों ने बताया, 'लाल किले के बाहर कार में धमाका आतंकी हमला है. कार में विस्फोटक लगाया गया था और धमाका किया गया. एजेंसियों को फिदायीन हमले का भी शक है. जिस कार में ब्‍लास्‍ट हुआ, उसके मालिक तारिक को पुलवामा से हिरासत में लिया गया है.

  • दिल्ली के लाल किले के बाहर कार में हुए धमाके को आतंकी हमला माना जा रहा है और एजेंसियां जांच कर रही हैं
  • धमाके में इस्‍तेमाल कार के मालिक तारिक को पुलवामा से हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस ने पुष्टि नहीं की है
  • जांच में पता चला है कि धमाके का संबंध फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से है, जो खुफिया एजेंसियों को संदिग्ध लग रहा है
नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली में लाल किले के बाहर कार में हुआ धमाका, एक आतंकी हमला है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है. सूत्रों का कहना है कि इस हमले को लेकर एजेंसियों को फिदायीन हमले का शक भी है. जिस कार में ब्‍लास्‍ट हुआ, उसके मालिक तारिक को भी पुलवामा से हिरासत में ले लिया गया है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. एजेंसियां कई एंगल से इस धमाके की जांच में जुटी हुई हैं. धमाके को लगभग 12 घंटे हो चुके हैं और इस दौरान कई अहम सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं.  

फिदायीन हमले का भी शक

सूत्रों ने बताया, 'लाल किले के बाहर कार में धमाका आतंकी हमला है. कार में विस्फोटक लगाया गया था और धमाका किया गया. एजेंसियों को फिदायीन हमले का भी शक है. जिस कार में ब्‍लास्‍ट हुआ, उसके मालिक तारिक को पुलवामा से हिरासत में लिया गया है.' सूत्रों के मुताबिक, अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि इस धमाके के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं. 

धमाके वाली जगह पर फोरेंसिक की एक नई टीम पहुंच गई है. चार पुरुष और दो महिला इस फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम में शामिल है. ब्लास्ट साइट को सफेद पर्दे से ढक दिया गया है. अभी भी यहां से सबूत इकट्ठा करने का काम चल रहा है.
क्‍या कार में सवार था डॉ. उमर मोहम्मद

खुफिया एजेंसियो को शक है कि जिस i20 कार में ब्‍लास्‍ट हुआ, उसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था. पुलिस कार में सवार जिसकी मौत हुई उसका DNA टेस्ट करवाएगी, जिसके बाद पुष्टि होगी कि कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद ही सवार था या नहीं. बता दें कि फरीदाबाद मॉड्यूल का एक आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद फरार चल रहा था. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं. 

UAPA समेत इन धाराओं में केस दर्ज

दिल्ली पुलिस ने यूएपीए (UAPA) के तहत लाल किला धमाके का मामला दर्ज किया है. ये आतंकवाद जैसे मामलों से जुड़ा होता है. इसमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया है. हत्या और हत्या के प्रयास के तहत भी केस दर्ज किया गया है. इस धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से बातचीत की. अमित शाह ने घटनास्‍थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया.

बता दें कि सोमवार शाम लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी गाड़ियों में तेज धमाका हुआ, जिसमें लगभग 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. धमाके की वजह से आसपास खड़ी कई अन्य गाड़ियों में भी आग लग गई. घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुरानी दिल्ली का यह इलाका बहुत भीड़ वाला माना जाता है. धमाके के बाद पुलिस, एनआईए, एनएसजी और फोरेंसिक टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि धमाके के कारणों का पता लगाया जा सके.

