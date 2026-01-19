विज्ञापन
Longevity Secrets: अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट ज्यादा सोएं और दिन में 2 मिनट तेज चाल से चलें, तो आपकी उम्र औसतन एक साल तक बढ़ सकती है. यह सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार है.

ना जिम, ना दवा! लैंसेट स्टडी का दावा, 5 मिनट ज्यादा सोएं, 2 मिनट तेज चलें, लंबी उम्र जीने का साइंटिफिक फॉर्मूला
Longevity Secrets: रोज सिर्फ 5 मिनट ज्यादा सोएं और दिन में 2 मिनट तेज चाल से चलें.

Sleep For Longer Life: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर कहते हैं सोने का टाइम नहीं है या चलना-फिरना बाद में देखेंगे. लेकिन, अब वैज्ञानिक रिसर्च साफ बता रही है कि यही छोटी-छोटी आदतें आपकी उम्र और सेहत पर बड़ा असर डाल सकती हैं. हाल ही में मेडिकल जर्नल The Lancet में प्रकाशित एक स्टडी ने चौंकाने वाला दावा किया है. अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट ज्यादा सोएं और दिन में 2 मिनट तेज चाल से चलें, तो आपकी उम्र औसतन एक साल तक बढ़ सकती है. यह सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार है. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.

स्टडी क्या कहती है?

लैंसेट में छपी इस रिसर्च में हजारों लोगों की नींद, फिजिकल एक्टिविटी और सेहत से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग अपनी नींद की अवधि थोड़ी-सी बढ़ाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में हल्की-सी तेज चाल अपनाते हैं, उनमें दिल की बीमारियां, डायबिटीज और समय से पहले मौत का खतरा कम होता है.

रिसर्च के मुताबिक:

  • रोज 5-10 मिनट की ज्यादा नींद शरीर को बेहतर रिकवरी का मौका देती है.
  • सिर्फ 2 मिनट तेज चलना (ब्रिस्क वॉक) मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है.
  • इन दोनों का मिला-जुला असर उम्र और जीवन की गुणवत्ता दोनों बढ़ाता है.

5 मिनट ज्यादा नींद क्यों है जरूरी?

हम अक्सर सोचते हैं कि 5 मिनट की नींद से क्या फर्क पड़ेगा. लेकिन, नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया है.

फायदे समझिए:

  • दिमाग की थकान कम होती है.
  • हार्मोन बैलेंस बेहतर होता है.
  • इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है.
  • तनाव और चिड़चिड़ापन घटता है.

जब आप रोज थोड़ा ज्यादा सोते हैं, तो शरीर को खुद को रिपेयर करने का ज्यादा समय मिल जाता है. यही वजह है कि रिसर्च में इसे माइक्रो-रिकवरी कहा गया है.

सिर्फ 2 मिनट तेज चलना कैसे बदल सकता है सेहत?

तेज चलना मतलब मैराथन दौड़ना नहीं. इसका मतलब है सामान्य चाल से थोड़ी तेज गति से चलना, जिससे सांस हल्की तेज हो जाए.

इससे क्या होता है?

  • दिल की धड़कन संतुलित रहती है.
  • ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.
  • कैलोरी बर्न होती है.
  • मोटापा और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है.

स्टडी बताती है कि दिनभर में कई बार 1-2 मिनट की तेज चाल भी लंबी अवधि में बड़ा असर डालती है.

उम्र कैसे एक साल बढ़ती है?

यह कोई जादू नहीं है. दरअसल, बेहतर नींद और हल्की एक्टिविटी मिलकर दिल और फेफड़ों को हेल्दी रखती है. क्रॉनिक बीमारियों का खतरा घटाती है, शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करती है. इसी वजह से शोधकर्ता कहते हैं कि ऐसी आदतें अपनाने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत उम्र लगभग एक साल तक बढ़ सकती है.

आप आज से क्या कर सकते हैं?

  • मोबाइल 5 मिनट पहले साइड में रखें और सो जाएं.
  • ऑफिस या घर में फोन पर बात करते हुए तेज चाल से चलें.
  • लिफ्ट की जगह सीढ़ियों पर 2 मिनट तेज चलें.
  • नींद और चलने को छोटी आदत समझकर नजरअंदाज न करें.

लंबी उम्र के लिए महंगे सप्लीमेंट या जिम की जरूरत नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतें ही काफी हैं. 5 मिनट ज्यादा नींद और 2 मिनट तेज चलना, ये छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं. लैंसेट की यह स्टडी हमें याद दिलाती है कि सेहत का रास्ता हमेशा मुश्किल नहीं होता, बस समझदारी से कदम बढ़ाने होते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

