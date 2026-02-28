नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा दिन है. टीम रणजी चैंपियन बनने की दहलीज पर है. जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी एलीट 2025-26 के फाइनल मुकाबले में कर्नाटक के खिलाफ शिकंजा कस लिया है. केएससीए हुबली क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे खिताबी मुकाबले के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक जम्मू-कश्मीर ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 186 रन बना लिए हैं. जम्मू-कश्मीर की कुल बढ़त 477 रनों की हो चुकी है.

फाइनल मुकाबले के चौथे दिन पहली पारी में कर्नाटक की पूरी टीम 293 रन बनाकर ऑलआउट हुई. मयंक अग्रवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 21 चौके की मदद से 160 रन बनाए. हालांकि, उन्हें दूसरे बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका. मयंक के अलावा कर्नाटक की तरफ से कृतिक कृष्णा ने 36 रनों का योगदान दिया, जबकि श्रेयस गोपाल ने 27 रन बनाए.

छठे विकेट के लिए कृतिक के साथ मिलकर मयंक ने 79 रनों की अहम साझेदारी निभाई. हालांकि, कृतिक के आउट होने के बाद कर्नाटक ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए. टीम ने अपने आखिरी चार विकेट सिर्फ 52 रन जोड़कर गंवाए. इससे पहले पहली पारी में जम्मू-कश्मीर ने 584 रन बनाए थे.

जम्मू-कश्मीर की ओर से गेंदबाजी में आकिब नबी डार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 23 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए. आकिब के अलावा सुनील कुमार और युधवीर सिंह ने दो-दो विकेट चटकाए. पहली पारी के आधार पर जम्मू-कश्मीर ने 291 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की.

हालांकि, दूसरी पारी में जम्मू-कश्मीर की शुरुआत अच्छी नहीं रही. यावर हसन को महज एक रन के स्कोर पर प्रसिद्ध कृष्णा ने क्लीन बोल्ड किया. इसके बाद पहली पारी में शतक लगाने वाले शुभम पुंडीर दूसरी इनिंग में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, कप्तान पारस डोगरा 16 रन बनाने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा का दूसरा शिकार बने.

कप्तान के पवेलियन लौटने के बाद कमरान इकबाल और अब्दुल समद ने मोर्चा संभाला और चौथे विकेट के लिए 73 रनों की अहम साझेदारी निभाई. समद 32 रन बनाकर आउट हुए. दिन का खेल खत्म होने तक कमरान इकबाल 94 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं, जबकि उनका साथ साहिल लोत्रा 16 रन बनाकर दे रहे हैं.