J&K vs KAR LIVE Score, Ranji Trophy Final: हुबली के केएससीए हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर रणजी ट्रॉफी फाइनल के आखिरी दिन का खेल शुरू हो चुका है. यह तो तय है कि जम्मू-कश्मीर चैंपियन बनने जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि इसके लिए उसे कितना और इंतजार करना होगा. पांचवें दिन का एक्शन शुरू हो चुका है. कामरान शतक की ओर है. पिछले चार दिन से खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 फाइनल का वह दिन आ ही गया, जिसका इंतजार जम्मू-कश्मीर पिछले 65 साल से कर रहा था. इस घरेलू सीजन में अपने प्रदर्शन से सभी को चकाचौंध कर रही जम्मू-कश्मीर को आज मैच के आखिरी दिन एक तरह से जीत की औपचारिकता भर पूरी करनी है. उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर शुरुआती सत्र में बल्लेबाजी करेगी और उसके बाद अगले दो सत्र कर्नाटक को देगी. जम्मू अगर कर्नाटक को ऑल-आउट नहीं कर पाती है तो भी वह पहली पारी में बढ़त के आधार पर चैंपियन बनेगी. (Live Scorecard)
Jammu and Kashmir vs Karnataka LIVE Score: शुरू हुआ पांचवें दिन का एक्शन
Jammu and Kashmir vs Karnataka LIVE Score:
पांचवें दिन का एक्शन शुरु हुआ. श्रेयस गोपाल गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे. एक स्लिप के साथ. साहिल लोत्रा और कामरान इकबाल बैटिंग कर रहे हैं. कामरान शतक के करीब हैं.
Jammu and Kashmir vs Karnataka LIVE Score: मौजूद रहेंगे बीसीसीआई के सभी अधिकारी
भारतीय क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर क्रिकेट के पूर्व प्रशासक मिथुन मन्हास पहले दिन से यहां मौजूद थे लेकिन बृहस्पतिवार को भारत के टी20 विश्व कप सुपर आठ मैच के लिए चेन्नई गए थे. वह लौट गए हैं और उनके साथ बीसीसीआई के दूसरे शीर्ष अधिकारियों के भी शनिवार को अंतिम दिन उपस्थिति होने उम्मीद है.
Jammu and Kashmir vs Karnataka LIVE: जम्मू-कश्मीर के सीएम पहुंचे हुबली
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शुक्रवार को अपनी टीम के ऐतिहासिक खिताब जीतने के पल को देखने के लिए हुबली पहुंचे. मैच का परिणाम शनिवार को किसी समय आ सकता है.
Jammu and Kashmir vs Karnataka LIVE: मयंक भी हुए नबी के फैन
नबी ने जिस तरह से गेंदबाजी करते हुए कर्नाटक को दबाव में डाला, उसके लिए मयंक ने उनकी तारीफ की. उन्होंने कहा,"वह (नबी) श्रेय दिए जाने का हकदार हैं. मुझे लगता है कि उसने बल्लेबाज को चुनौती दी और साथ ही कसी गेंदबाजी की. ऐसी गेंदबाजी आपको दबाव में रखती है."
J&K vs KAR LIVE: कोच को लेकर क्या बोलाे लोत्रा
कोच अजय शर्मा के बारे में बात करते हुए लोत्रा ने कहा कि वह हमेशा सकारात्मक रहते हैं और चाहते हैं कि खिलाड़ी हर समय अपना शत प्रतिशत दें. उन्होंने कहा,"पिछले छह महीनों से, पूरे साल वह हमें अभ्यास करा रहे हैं. वह बस चाहते हैं कि हम नेट पर शत प्रतिशत और मैच में शत प्रतिशत दें. वह ड्रेसिंग रूम में हमेशा सकारात्मक रहते हैं."
जब उनसे पूछा गया कि कोच टीम में क्या बदलाव लाए हैं तो लोत्रा ने कहा,"मुझे लगता है कि सबसे अहम चीज अनुशासन हैं. पिछले चार साल से हम हमेशा सत्र से पहले तीन महीने तक शिविर में रहते हैं. हम हर जगह खेलते हैं, चाहे वह कश्मीर हो या जम्मू, हम टूर्नामेंट खेलने भी जाते हैं जैसे बुची बाबू."
Jammu and Kashmir vs Karnataka LIVE: पहली बार ट्रॉफी उठाने को लेकर उत्साहित
दिन का खेल खत्म होने पर जब कश्मीर के गेंदबाज साहिल लोत्रा से यह पूछा गया कि पहली बार ट्रॉफी उठाने की उम्मीद कितनी रोमांचक है तो उन्होंने कहा,"यह तो बस शुरुआत है, हम सब खुश और उत्साहित हैं. यह पहली बार है जब हम फाइनल में खेल रहे हैं और यह हमारे लिए बहुत गर्व का पल है. हम बस आगे बढ़ रहे है. हमने इस साल जो कड़ी मेहनत की है, जो अनुशासन दिखाया है, यह उसी का नतीजा है."
Jammu and Kashmir vs Karnataka LIVE Score: औकिब नबी अकेला बंदा काफी है
अनुभवी तेज गेंदबाज औकिब नबी (54 रन देकर पांच विकेट) और सलामी बल्लेबाज कामरान इकबाल के शानदार प्रदर्शन से जम्मू-कश्मीर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने के करीब पहुंच गई है. इकबाल ने फाइनल में शानदार शतक ठोका है, जबकि नबी ने एक बार फिर फाइव विकेट हॉल लिया है.कर्नाटक की पारी में पूर्व कप्तान मयंक अग्रवाल (266 गेंद में 160 रन) के शतक का अहम योगदान रहा क्योंकि अन्य खिलाड़ी संभलकर नहीं खेल सके. पर नबी के पांच विकेट अग्रवाल के शानदार शतक पर भारी पड़े। जम्मू-कश्मीर का यह तेज गेंदबाज बेहतरीन फॉर्म में था.
Jammu and Kashmir vs Karnataka LIVE Score: नमस्कार स्वागत है आपका
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा दिन है. टीम रणजी चैंपियन बनने की दहलीज पर है. जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी एलीट 2025-26 के फाइनल मुकाबले में कर्नाटक के खिलाफ शिकंजा कस लिया है. केएससीए हुबली क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे खिताबी मुकाबले के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक जम्मू-कश्मीर ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 186 रन बना लिए हैं. जम्मू-कश्मीर की कुल बढ़त 477 रनों की हो चुकी है.
फाइनल मुकाबले के चौथे दिन पहली पारी में कर्नाटक की पूरी टीम 293 रन बनाकर ऑलआउट हुई. मयंक अग्रवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 21 चौके की मदद से 160 रन बनाए. हालांकि, उन्हें दूसरे बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका. मयंक के अलावा कर्नाटक की तरफ से कृतिक कृष्णा ने 36 रनों का योगदान दिया, जबकि श्रेयस गोपाल ने 27 रन बनाए.
छठे विकेट के लिए कृतिक के साथ मिलकर मयंक ने 79 रनों की अहम साझेदारी निभाई. हालांकि, कृतिक के आउट होने के बाद कर्नाटक ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए. टीम ने अपने आखिरी चार विकेट सिर्फ 52 रन जोड़कर गंवाए. इससे पहले पहली पारी में जम्मू-कश्मीर ने 584 रन बनाए थे.
जम्मू-कश्मीर की ओर से गेंदबाजी में आकिब नबी डार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 23 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए. आकिब के अलावा सुनील कुमार और युधवीर सिंह ने दो-दो विकेट चटकाए. पहली पारी के आधार पर जम्मू-कश्मीर ने 291 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की.
हालांकि, दूसरी पारी में जम्मू-कश्मीर की शुरुआत अच्छी नहीं रही. यावर हसन को महज एक रन के स्कोर पर प्रसिद्ध कृष्णा ने क्लीन बोल्ड किया. इसके बाद पहली पारी में शतक लगाने वाले शुभम पुंडीर दूसरी इनिंग में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, कप्तान पारस डोगरा 16 रन बनाने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा का दूसरा शिकार बने.
कप्तान के पवेलियन लौटने के बाद कमरान इकबाल और अब्दुल समद ने मोर्चा संभाला और चौथे विकेट के लिए 73 रनों की अहम साझेदारी निभाई. समद 32 रन बनाकर आउट हुए. दिन का खेल खत्म होने तक कमरान इकबाल 94 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं, जबकि उनका साथ साहिल लोत्रा 16 रन बनाकर दे रहे हैं.