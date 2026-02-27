विज्ञापन
15 minutes ago

Pakistan Afghanistan War LIVE: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर जंग शुरू हो गई है. दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर नए सिरे से हुई झड़पों के बाद पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान को कंट्रोल करने वाली तालिबान सरकार के खिलाफ "खुले युद्ध" की घोषणा की है. पाकिस्तान ने गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात अफगानिस्तान के शहर काबुल और कंधार पर बमबारी की. 2 घंटे से अधिक चले इस हवाई हमले को उसने ऑपरेशन 'गजब लिल-हक' नाम दिया है. यह हमला उस समय हुआ जब कुछ घंटों पहले अफगानिस्तान को कंट्रोल करने वाले तालिबान बलों ने पाकिस्तानी सीमा सैनिकों पर हमला किया था. 

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, "हमारा धैर्य अपनी सीमा तक पहुंच गया है. अब यह हमारे और आपके बीच खुला युद्ध है." जैसे-जैसे दोनों देशों के बीच हिंसा बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ की सेनाएं आगे वाले के दर्जनों सैनिकों को मारने का दावा कर रही है. इससे कतर की मध्यस्थता में दोनों के बीच कराया गया युद्धविराम तेजी से अस्थिर होता दिख रहा है.

हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी जंग पर यह लाइव ब्लॉग. यहां आपको दोनों के बीच सैन्य संघर्ष से जुड़ी हर बड़ी खबर तेजी से दी जाएगी. बने रहे हमारे साथ.

Here are the LIVE Updates of Pakistan - Afghanistan Clashes, Cross Border Attack, Airstrikes

Feb 27, 2026 09:04 (IST)
Pakistan Afghanistan War LIVE: तालिबान ने हमला करके एक भयानक गलती की- पाकिस्तान गृह मंत्री

पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा है कि अफगान तालिबान ने हमला करके एक भयानक गलती की है. गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए अफगान तालिबान की निंदा की है. एक्स पर गृह मंत्रालय द्वारा पोस्ट किए गए एक बयान में उनके हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने अफगान तालिबान की खुली आक्रामकता का उचित जवाब दिया है. उन्होंने कहा, "कायर दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया. अफगान तालिबान ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का घृणित प्रयास किया."

उन्होंने कहा, "देश सशस्त्र बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. अफगान तालिबान ने हमला करके भयानक गलती की. उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. हम अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करने देंगे."

Feb 27, 2026 08:08 (IST)
Pakistan Afghanistan War LIVE: अफगानिस्तान ने 15 चौकियां कब्जे में लेने का दावा किया

अफगानिस्तान ने गुरुवार रात को दावा किया है कि वह हाल में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है. अफगान अधिकारियों के अनुसार, सीमा क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान अब तक दुश्मन की 15 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है. इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि कार्रवाई के दौरान कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि कुछ को जिंदा भी पकड़ लिया गया है.

Feb 27, 2026 08:06 (IST)
Pakistan Afghanistan War LIVE: तालिबान का दावा- पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया

अफगानिस्तान की सेना ने रात में सैन्य वाहनों की आवाजाही और भारी गोलीबारी की आवाज का वीडियो फुटेज जारी किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य शासन की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है. वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है. अफगानिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसकी सेना ने पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है. उन्होंने जलते हुए विमान का एक वीडियो पोस्ट किया.

Feb 27, 2026 08:03 (IST)
Pakistan Afghanistan War LIVE: पाकिस्तान की सेना तालिबानी हमलावरों को कुचल सकती है- पीएम शहबाज

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को कहा कि उनके देश की सशस्त्र सेना पड़ोसी अफगानिस्तान पर हवाई हमलों के बाद हमलावरों को "कुचल" सकती है. पाकिस्तानी सरकार के एक्स पेज के अनुसार, शरीफ ने कहा, "हमारी सेना किसी भी आक्रामक महत्वाकांक्षा को कुचलने की पूरी क्षमता रखती है." उन्होंने कहा, "पूरा देश पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है."

Feb 27, 2026 07:48 (IST)
Pakistan Afghanistan War LIVE: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ किया खुली जंग का ऐलान

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर नए सिरे से हुई झड़पों के बाद इस्लामाबाद ने अफगान तालिबान सरकार पर "खुले युद्ध" की घोषणा की है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट किया, "हमारा धैर्य अपनी सीमा तक पहुंच गया है। अब यह हमारे और आपके बीच खुला युद्ध है."

