Pakistan Afghanistan War LIVE: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर जंग शुरू हो गई है. दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर नए सिरे से हुई झड़पों के बाद पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान को कंट्रोल करने वाली तालिबान सरकार के खिलाफ "खुले युद्ध" की घोषणा की है. पाकिस्तान ने गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात अफगानिस्तान के शहर काबुल और कंधार पर बमबारी की. 2 घंटे से अधिक चले इस हवाई हमले को उसने ऑपरेशन 'गजब लिल-हक' नाम दिया है. यह हमला उस समय हुआ जब कुछ घंटों पहले अफगानिस्तान को कंट्रोल करने वाले तालिबान बलों ने पाकिस्तानी सीमा सैनिकों पर हमला किया था.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, "हमारा धैर्य अपनी सीमा तक पहुंच गया है. अब यह हमारे और आपके बीच खुला युद्ध है." जैसे-जैसे दोनों देशों के बीच हिंसा बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ की सेनाएं आगे वाले के दर्जनों सैनिकों को मारने का दावा कर रही है. इससे कतर की मध्यस्थता में दोनों के बीच कराया गया युद्धविराम तेजी से अस्थिर होता दिख रहा है.

हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी जंग पर यह लाइव ब्लॉग. यहां आपको दोनों के बीच सैन्य संघर्ष से जुड़ी हर बड़ी खबर तेजी से दी जाएगी. बने रहे हमारे साथ.

