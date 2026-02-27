Jharkhand Municipal Election Results LIVE Update: झारखंड के शहरों में आज 'छोटी सरकार' यानी नगर निकाय चुनाव के नतीजे जारी होंगे. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. 23 फरवरी को राज्य के 48 नगर निकायों में मतदान हुआ था. ये मतदान बैलेट पेपर से हुआ था. झारखंड में 9 नगर निगम, 19 नगर पालिका परिषद और 20 नगर पंचायत हैं. नगर निकाय के वोटों की गिनती के लिए राज्यभर में 25 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. सुबह से ही मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है. झारखंड निकाय चुनाव के रिजल्ट से जुड़े सभी बड़े अपडेट जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी के साथ.

झारखंड में जिला केंद्रों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. लेकिन देवघर जिले में देवघर के अलावा मधुपुर में भी मतगणना केंद्र बनाया गया है. इन केंद्रों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और करीब दो घंटे बाद नतीजे आने की उम्मीद है.

झारखंड में निकाय चुनाव 23 फरवरी को हुए थे, जिसमें कुल 43 लाख वोटरों में से 63 प्रतिशत से ज्यादा ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था. राज्य चुनाव आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने बताया, 'मतगणना सुबह 8 बजे बैलेट पेपर अलग करने के साथ शुरू होगी। वार्ड पार्षदों और मेयर/चैयरमेन के चुनाव के लिए दो रंग के बैलेट पेपर सफेद और गुलाबी का इस्तेमाल करके वोटिंग कराई गई थी।'