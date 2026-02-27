विज्ञापन
विशेष लिंक
12 minutes ago

Jharkhand Municipal Election Results LIVE Update: झारखंड के शहरों में आज 'छोटी सरकार' यानी नगर निकाय चुनाव के नतीजे जारी होंगे. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. 23 फरवरी को राज्य के 48 नगर निकायों में मतदान हुआ था. ये मतदान बैलेट पेपर से हुआ था. झारखंड में 9 नगर निगम, 19 नगर पालिका परिषद और 20 नगर पंचायत हैं. नगर निकाय के वोटों की गिनती के लिए राज्यभर में 25 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. सुबह से ही मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है. झारखंड निकाय चुनाव के रिजल्ट से जुड़े सभी बड़े अपडेट जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी के साथ.

झारखंड में जिला केंद्रों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. लेकिन देवघर जिले में देवघर के अलावा मधुपुर में भी मतगणना केंद्र बनाया गया है. इन केंद्रों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और करीब दो घंटे बाद नतीजे आने की उम्मीद है.

झारखंड में निकाय चुनाव 23 फरवरी को हुए थे, जिसमें कुल 43 लाख वोटरों में से 63 प्रतिशत से ज्यादा ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था. राज्य चुनाव आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने बताया, 'मतगणना सुबह 8 बजे बैलेट पेपर अलग करने के साथ शुरू होगी। वार्ड पार्षदों और मेयर/चैयरमेन के चुनाव के लिए दो रंग के बैलेट पेपर सफेद और गुलाबी का इस्तेमाल करके वोटिंग कराई गई थी।'

Feb 27, 2026 06:58 (IST)
Link Copied
Share

Jharkhand Municipal Election Result: रात 8 बजे तक चलेगी वोटों की गिनती

राज्य के नगर निकायों पर वोटों की गिनती आज रात 8 बजे तक होगी. इस दौरान ज्यादातर निकायों के नतीजे जारी हो सकते हैं. वहीं अगर किसी निकाय में वोटों की गिनती बचती है, तो वो कल सुबह 8 बजे से फिर जारी होगी. सबसे पहले मेयर और नगर पालिकी चैयरमेन के गुलाबी पेपर और बार्ड मेंबर के सफेद बैलेट पेपर को अलग किया जाएगा. उन्हें 100-100 के बंडल में बांटा जाएगा. पहले सफेद और फिर गुलाबी बैलेट पेपर की गिनती होगी.

Feb 27, 2026 06:51 (IST)
Link Copied
Share

धनबाद में कल तक चल सकती है काउंटिंग

राज्य के 48 में से 47 नगर निकायों में आज शाम तक वोटों की गिनती पूरी होने की उम्मीद है. लेकिन धनबाद नगर निगम की गिनती शनिवार तक चल सकती है क्योंकि यहां नौ राउंड की गिनती होगी. इन 48 निकायों में कुल 1087 वार्ड हैं. लेकिन 1042 में वार्ड चुनाव हुए थे. वहीं 41काउंसलर बिना किसी विरोध के चुने गए. जबकि तीन वार्ड कोई नॉमिनेशन न मिलने के कारण खाली रहे और एक वार्ड में एक कैंडिडेट की मौत के बाद पोलिंग कैंसिल कर दी गई.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Jharkhand Municipal Election Results, Jharkhand Nikay Chunav 2026, Jharkhand Nikay Chunav Voting
Get App for Better Experience
Install Now