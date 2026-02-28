Rajpal Yadav LIVE Updates: राजपाल यादव 9 करोड़ चेक बाउंस मामले के चलते पिछले दिनों काफी चर्चा में रहे. एक्टर 13 दिन तक तिहाड़ जेल में बंद थे. लेकिन 17 फरवरी को जमानत मिलने के बाद वह जेल से रिहा हो चुके हैं. वहीं अपने काम पर भी लौट आए हैं. उन्होंने अक्षय कुमार की भूत बंगला और पॉपुलर फ्रेंचाइज वेलकम टू द जंगल की शूटिंग शुरु कर दी है. इसके चलते उन्होंने फैंस के लिए पोस्ट भी शेयर किया. लेकिन उन्होंने अब तक अपने चेक बाउंस मामले में कोई रिएक्शन नहीं दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसके लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे.

क्या है राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला

2010 में राजपाल यादव ने डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता-पता लापता' का निर्माण करने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग पांच करोड़ रुपए का लोन लिया था. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जिसके चलते लोन चुकाने में देरी हुई और एक्टर द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए. इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर को कई अवसर भी दिए, लेकिन बार-बार भुगतान न करने के कारण अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया और 4 फरवरी को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था. वहीं एक्टर ने कानून का पालन किया. जबकि अपनी भतीजी की शामिल होने के लिए उन्होंने जमानत याचिका दी. इसके बाद 13 दिन बाद उन्हें कुछ रकम अदा करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया. वहीं अब 18 फरवरी को सुनवाई होनी है.

