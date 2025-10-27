विज्ञापन
विशेष लिंक

रात को नींद न आने के 7 वैज्ञानिक कारण और गहरी नींद लेने के कारगर घरेलू उपाय

Reasons for insomnia: अगर रात में नींद नहीं आती, तो जानिए इसके पीछे के 7 वैज्ञानिक कारण और आसान घरेलू उपाय जो आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं.

Read Time: 4 mins
Share
रात को नींद न आने के 7 वैज्ञानिक कारण और गहरी नींद लेने के कारगर घरेलू उपाय
Reasons for Insomnia: शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन नींद लाने में मदद करता है.

Causes of Sleeplessness: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद न आना यानी अनिद्रा एक आम समस्या बन चुकी है. लोग देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, दिमाग में काम का तनाव रहता है और शरीर थका होने के बावजूद नींद नहीं आती. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे सिर्फ लाइफस्टाइल ही नहीं, कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं? यहां हम आपको बताएंगे नींद न आने के 7 वैज्ञानिक कारण और साथ ही ऐसे घरेलू उपाय, जो बिना दवा के आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं.

नींद न आने के 7 वैज्ञानिक कारण (7 Scientific Reasons for Insomnia)

1. हार्मोनल असंतुलन

शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन नींद लाने में मदद करता है. अगर यह हार्मोन सही मात्रा में नहीं बनता, तो नींद आने में दिक्कत होती है.

ये भी पढ़ें: कबाड़ा निकालने के लिए कान में माचिस की तीली नहीं, ये 3 चीजें करें इस्तेमाल, अपने आप बाहर निकल आएगी गंदगी

2. तनाव और चिंता

तनाव में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो दिमाग को एक्टिव रखता है. इससे दिमाग शांत नहीं होता और नींद नहीं आती.

3. स्क्रीन टाइम का ज़्यादा इस्तेमाल

मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन को दबा देती है. इससे शरीर को नींद का संकेत नहीं मिलता.

4. नींद का समय

रोजाना अलग-अलग समय पर सोने से शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है. इससे नींद आने का समय तय नहीं रहता.

ये भी पढ़ें: आज का सवाल: क्या नींद की कमी से वजन बढ़ता है? मोटापा बढ़ने के 5 हैरान करने वाले कारण

5. कैफीन और निकोटीन का सेवन

चाय, कॉफी या सिगरेट में मौजूद तत्व दिमाग को उत्तेजित करते हैं. ये नींद को रोकते हैं और शरीर को जागृत रखते हैं.

6. फिजिकल एक्टिविटी की कमी

दिनभर बैठे रहने से शरीर थकता नहीं, जिससे नींद नहीं आती. शरीर को थकावट की ज़रूरत होती है ताकि वह आराम मांग सके.

7. डिप्रेशन या मानसिक विकार

मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं जैसे डिप्रेशन, बायपोलर डिसऑर्डर आदि नींद को प्रभावित करते हैं. ऐसे मामलों में प्रोफेशनल से मदद लेना जरूरी होता है.

ये भी पढ़ें: वैज्ञानिकों का दावा, सिर्फ 20 दिन में गंजी खोपड़ी पर उगेंगे नए बाल, हेयर ग्रोथ के लिए बनाया चमत्कारी सीरम

नींद लाने के 7 घरेलू उपाय (Home Remedies to Induce Sleep)

1. गुनगुना दूध पीना: दूध में ट्रिप्टोफैन होता है जो मेलाटोनिन को बढ़ाता है. सोने से पहले एक गिलास दूध पीना फायदेमंद होता है.

2. तुलसी या कैमोमाइल की चाय: ये हर्बल चाय तनाव कम करती हैं और दिमाग को शांत करती हैं. कैफीन-फ्री होने के कारण नींद में मदद करती हैं.

3. सोने से पहले गर्म पानी से स्नान: शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ता है और फिर ठंडा होता है, जिससे नींद आने का संकेत मिलता है.

4. लैवेंडर ऑयल का इस्तेमाल: लैवेंडर की खुशबू दिमाग को शांत करती है. तकिए पर कुछ बूंदें डालें या डिफ्यूज़र में इस्तेमाल करें.

5. स्क्रीन से दूरी बनाएं: सोने से कम से कम 1 घंटे पहले मोबाइल और टीवी बंद कर दें. इससे मेलाटोनिन बनने में मदद मिलती है.

6. योग और प्राणायाम: अनुलोम-विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम दिमाग को शांत करते हैं. नियमित अभ्यास से नींद की क्वालिटी सुधरती है.

7. सोने का समय तय करें: रोजाना एक ही समय पर सोने और उठने की आदत बनाएं. इससे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है.

नींद न आना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि कई वैज्ञानिक और मानसिक कारणों से जुड़ी समस्या है. लेकिन, अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान घरेलू उपायों से इसे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Causes Of Sleeplessness, Reasons For Insomnia, Home Remedies For Deep Sleep, Natural Sleep Solutions, Why Can Not I Sleep At Night, Home Remedies For Better Sleep, Natural Ways To Treat Insomnia, Best Sleep Remedies, How To Fix Sleep Cycle Naturally, Ayurvedic Tips For Sound Sleep, Sleep Improvement Without Pills, Night Routine For Better Sleep
Get App for Better Experience
Install Now