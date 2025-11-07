2 मिनट में कैसे लाएं नींद? जानिए यहां 3 'फौजी' ट्रिक्स

RAT ME JALDI SONE KE TRICK : रात को नींद न आना कितना परेशान करने वाला होता है. कभी-कभी बिस्तर पर लेटे-लेटे एक घंटा निकल जाता है, पर आंखें खुली रहती हैं. दिमाग में चलती रहती है ऑफिस की बात, कल क्या करना है, या फिर कोई पुराना गाना. अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं जिन्हें तुरंत नींद चाहिए, तो हमारे पास आपके लिए एक 'जादुई' ट्रिक है, जिसे 'मिलिट्री मेथड' या 'फौजी तरीका' कहते हैं.

अमेरिका में फौजियों को मुश्किल हालात में भी जल्दी सोने की ट्रेनिंग दी जाती है. दावा है कि इस तरीके से 96% लोग सिर्फ दो मिनट के अंदर सो जाते हैं. अगर आपको भी जल्दी और गहरी नींद चाहिए, तो ये तरीका अपना सकते हैं...

2 मिनट में कैसे सोएं - How to fall asleep in 2 minutes

सोने के लिए लेटने के बाद सबसे पहले अपने चेहरे की सारी मसल्स को ढीला छोड़ दो. अपनी जीभ, जबड़े और आंखों के आस-पास की हर मसल को एकदम रिलैक्स कर लो. तनाव को पूरी तरह खत्म करो.

अब अपने कंधों को एकदम नीचे की ओर झुकाओ. एकदम ढीला, फिर एक-एक करके अपने हाथों को भी ढीला छोड़ दो, मानो वे एकदम भारी हो गए हों और बिस्तर में धंस रहे हों. इस प्रोसेस में अपनी सांस को नॉर्मल रखो.

कंधों और हाथों के बाद अब बारी है आपके पैरों की. अपनी जांघों और पिंडलियों को ढीला छोड़ो. शरीर के एक-एक हिस्से को इस तरह ढीला छोड़ते जाओ कि आपको लगे कि अब आप हिल भी नहीं सकते.

यह आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप है. अगले 10 सेकंड के लिए अपने दिमाग को किसी भी सोच से दूर रखो. कोई भी चिंता वाली बात दिमाग में ना लाओ. मन को शांत रखो एकदम.

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप 6 हफ्तों तक इसे अपना लेते हैं, तो यह आपकी आदत बन जाएगा और आप सच में 2 मिनट में सो पाएंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)