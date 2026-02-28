विज्ञापन
US-Israel Attacks Iran LIVE Updates: इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया है. ईरान की राजधानी तेहरान में धमाकों की आवाज सुनी गई. इजरायल के रक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि दी है. ईरान की राजधानी तेहरान के अलावा कौम, हाइफा, खोर्रमाबाद और इस्फहान पर मिसाइलें दागीं. ईरान सरकार के कुछ कार्यालयों पर भी हमला हुआ है. इसके जवाब में ईरान ने भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर इजरायली शहरों तेल अवीव, हाइफा, गैलिली आदि को निशाना बनाया है.  इजरायली नागरिकों को शेल्टरों के पास रहने को कहा गया है. इस हमले में अमेरिका भी साथ था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे.

ईरान पर इजरायल के अटैक की 5 बड़ी बातें

  • इजरायल ने ईरान पर अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया.
  • इजरायल ने अगले कुछ दिनों तक ईरान पर हमला करता रहेगा.
  • हमले के बीच इजरायल ने अपने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है.
  • ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है.
  • इजरायल ने ईरानी सरकार की जगहों और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया.

शुरू हो गई जंग, इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला, तेहरान में कई जगह धमाके, अटैक में US भी शामिल

Israel Iran Attack LIVE | इजरायल के ईरान पर हमले से जुड़े बड़े अपडेट 

Feb 28, 2026 15:41 (IST)
ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन... प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज

अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू करने के बाद, शनिवार को प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन करता है. अल्बानीज़ ने X पर पोस्ट किया, "यह लंबे समय से माना जाता रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है."

Feb 28, 2026 15:39 (IST)
मिडिल ईस्ट के लिए तुर्की एयरलाइंस की उड़ानें निलंबित

ईरान पर हमले के बाद तुर्की एयरलाइंस ने मध्य पूर्व की राजधानियों के लिए उड़ानें निलंबित कीं. ईरान पर हमले शुरू करने के बाद तुर्की एयरलाइंस ने मध्य पूर्व के 10 देशों के लिए उड़ानें निलंबित कर दीं, जिसके चलते कई देशों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया.

Feb 28, 2026 15:37 (IST)
ईरान के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर रहा इजरायल, आईडीएफ ने जारी किया अलर्ट

इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ हमला कर दिया है. इजरायली डिफेंस फोर्स हमले को लेकर लगातार अपडेट जारी कर रही है. आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि होम फ्रंट कमांड गाइडलाइंस में तुरंत बदलाव किए जाएंगे. आईडीएफ ने एक्स पर लिखा, "हालात का अंदाजा लगाने के बाद, यह तय किया गया कि आज (शनिवार) सुबह 08:00 बजे से होम फ्रंट कमांड गाइडलाइंस में तुरंत बदलाव किए जाएंगे. इन बदलावों के तहत, देश के सभी इलाकों को फुल एक्टिविटी से एसेंशियल एक्टिविटी में बदलने का फैसला किया गया. इन गाइडलाइंस में शामिल हैं: ज़रूरी सेक्टर को छोड़कर, पढ़ाई-लिखाई, जमावड़े और काम की जगहों पर रोक."

इजरायली डिफेंस फोर्स ने आगे कहा, "आम लोगों को ऑफिशियल होम फ्रंट कमांड चैनल पर पब्लिश गाइडलाइंस को मानना ​​होगा. पूरी गाइडलाइंस नेशनल इमरजेंसी पोर्टल और होम फ्रंट कमांड ऐप पर अपडेट की जाएंगी. इजरायल की ओर मिसाइलों की एक और बौछार की गई. एरियल डिफेंस ऐरे अभी खतरों की पहचान कर रहा है और उन्हें रोक रहा है."

Feb 28, 2026 15:36 (IST)
Share

रॉकेट से बड़ा अटैक, तेहरान टारगेट!

Feb 28, 2026 15:36 (IST)
Link Copied
अमेरिका के 7 सैन्य अड्डों पर ईरान का 'हाहाकार', बहरीन से कतर तक दहल उठे अमेरिकी ठिकाने

ईरान और अमेरिका/इजरायल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. अमेरिकी और इजरायली सेनाओं द्वारा ईरान पर किए गए हमलों (ऑपरेशन 'एपिक फ्युरी') के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है.

Feb 28, 2026 15:27 (IST)
Link Copied
एयर इंडिया की मिडिल ईस्ट के लिए सभी उड़ानें निलंबित

एयर इंडिया से एक्स पोस्ट में कहा कि मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हो रही स्थिति को देखते हुए, एयर इंडिया की मध्य पूर्व के सभी गंतव्यों के लिए सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं. हम अपने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

Feb 28, 2026 15:22 (IST)
Link Copied
पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं

Feb 28, 2026 15:19 (IST)
Link Copied
ईरान पर हमले के बीच फंसे कई भारतीय छात्र, वीडियो जारी कर मांगी मदद

Feb 28, 2026 15:16 (IST)
Link Copied
इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमला

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने एक बयान में कहा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान द्वारा कब्जे वाले क्षेत्रों के खिलाफ व्यापक मिसाइल और ड्रोन हमलों की पहली लहर शुरू हो गई है."

Feb 28, 2026 15:03 (IST)
Link Copied
Israel Iran Attack LIVE: ईरान ने खाड़ी देशों में किया अटैक, कई देशों ने एयरस्पेस बंद किया

ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमला किया है. बहरीन का कहना है कि US नेवी के 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया

इन देशों पर किया हमला

  • अबू धाबी
  • UAE
  • मनामा
  • बहरीन
  • कुवैत
  • कतर
  • जॉर्डन

कतर, कुवैत और यूएई ने अपना एयरस्पेस बंद किया.

Feb 28, 2026 14:57 (IST)
Link Copied
Israel Iran Attack LIVE: कुवैत, अबु धाबी और बहरीन पर ईरान ने किया जवाबी हमला

ईरान ने अपने ऊपर हुए हमलों का पलटवार शुरू कर दिया है. ईरान ने कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों पर हमला किया है. ईरान इन देशों में अमेरिका के बेस को निशाना बना रहा है.

Feb 28, 2026 14:51 (IST)
Link Copied
Israel Iran Attack LIVE: अमेरिका ने ईरान मिशन का नाम रखा ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’

US डिफेंस डिपार्टमेंट ने अपने ईरान मिशन का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' रखा. पेंटागन ने  सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की.

Feb 28, 2026 14:48 (IST)
Link Copied
Israel Iran Attack LIVE: ईरान ने बहरीन में US बेस को बनाया निशाना

टाइम्स ऑफ इजरायल ने बहरीन के गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि उसने खाड़ी देश में US मिलिट्री बेस पर ईरानी हमले की चेतावनी देने के लिए एयर-रेड सायरन चालू कर दिए हैं. अरबी मीडिया की रिपोर्ट है कि ईरानी हमला शुरू हो गया है और बहरीन की राजधानी मनामा में धमाके सुने गए और धुआं देखा गया.

Feb 28, 2026 14:21 (IST)
Link Copied
Israel Iran Attack LIVE: ईरान पर हमले के बीच क्या बोले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू

इजरायल और अमेरिका के ईरान पर हमलों के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है.उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन इस्लामिक रिपब्लिक से पैदा हुए अस्तित्व के खतरे को दूर करने और ईरानियों के लिए अपनी किस्मत बदलने के हालात बनाने के लिए शुरू किया गया था. उन्होंने कहा, 'मेरे भाइयों और बहनों, इजराइल के नागरिकों, कुछ समय पहले इजराइल और यूएस ने ईरान में आतंकी शासन से पैदा हुए अस्तित्व के खतरे को दूर करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपने महान दोस्त, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए धन्यवाद देता हूं.' नेतन्याहू ने आगे कहा, '47 सालों से, अयातुल्ला शासन 'इजराइल की मौत' और 'अमेरिका' की मौत के नारे लगाता रहा है. इसने हमारा खून बहाया है, कई अमेरिकियों की हत्या की है और अपने ही लोगों का कत्लेआम किया है.'

Feb 28, 2026 14:13 (IST)
Link Copied
Israel Iran Attack LIVE: ईरान ने फिर सुनाई दिए धमाके

ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि तेहरान में फिर से धमाके सुने गए हैं. IRNA न्यूज़ एजेंसी ने यह भी बताया कि इलम शहर के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में भी धमाके सुने गए.

Feb 28, 2026 14:04 (IST)
Link Copied
Israel Iran Attack LIVE: ईरान ने इजरायल में दागी दो मिसाइलें, कोई नुकसान नहीं: IDF

उत्तरी इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है. कम से कम दो मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से एक के खुले मैदान गिरने की खबर है. IDF ने बताया कि ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलों का एक और लॉन्च डिटेक्ट किया है. आने वाले कुछ मिनटों में सायरन बजने की उम्मीद है.

Feb 28, 2026 14:01 (IST)
Link Copied
Israel Iran Attack LIVE: इजरायल ने अपने ऑपरेशन का नाम Lion’s Roar’ रखा

इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम 'Lion’s Roar‘ यानी 'शेर की दहाड़’ रखा है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि सेना ने शुरू में एक अलग अंदरूनी नाम इस्तेमाल किया था. इससे पहले जून 2025 में ईरान को टारगेट करने वाले पिछले इजराइली ऑपरेशन को 'राइजिंग लायन' कहा गया था.

Feb 28, 2026 13:54 (IST)
Link Copied
Israel Iran Attack LIVE: इजरायल पर ईरान ने मिसाइल अटैक से किया पलटवार

ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से जवाबी हमला किया है. इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि की है. इरान के मिसाइल अटैक के बीच इजरायल में सायरन बज रहे हैं. लोगों को सुरक्षित जगहों और शेल्टरों में जाने के लिए कहा गया है. इज़राइली सेना का कहना है कि एयर डिफेस सिस्टम मिसाइलों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं.

Feb 28, 2026 13:48 (IST)
Link Copied
Israel Iran Attack LIVE: कई ईरानी न्यूज वेबसाइट हैक, साइबर हमले की खबरें

हमले के बीच ईरान में साइबर अटैक की भी खबर है. ईरान इंटरनेशनल के अनुसार, कई ईरानी न्यूज वेबसाइट हैक हो गईं. जिन पर असर पड़ा उनमें IRNA, ISNA, तबनाक और असर-ए-ईरान शामिल हैं. इसके साथ मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करके बड़े साइबर अटैक की खबरें आ रही हैं.

Feb 28, 2026 13:46 (IST)
Link Copied
Israel Iran Attack LIVE: ईरान भी कर रहा मिसाइल लॉन्च की तैयारी: IDF

IDF का कहना है कि उसने ईरान इजरायल में मिसाइल अटैक करने की तैयारी कर रहा है. आने वाले कुछ मिनटों में सायरन बजने की उम्मीद है.जिन इज़राइलियों को अलर्ट मिला है, उन्हें सेफ रूम और सुरक्षित जगहों में जाने के लिए कहा गया है.

Feb 28, 2026 13:36 (IST)
Link Copied
Israel Iran Attack LIVE: एयर इंडिया ने तेल अवीव से दिल्ली की फ्लाइट रद्द की

ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बीच एयर इंडिया ने तेल अवीव से नई दिल्ली की फ्लाइट रद्द कर दी है. ईरान और इजरायल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है.

Feb 28, 2026 13:27 (IST)
Link Copied
Israel Strikes Iran LIVE: हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा?

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'कुछ समय पहले अमेरिकी सेना ने ईरान में बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू किए. हमारा मकसद ईरानी सरकार से आने वाले खतरों को खत्म करके अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है, जो बहुत ही सख्त, भयानक लोगों का एक खतरनाक ग्रुप है. इसकी खतरनाक गतिविधियां सीधे तौर पर अमेरिका, हमारे सैनिकों, विदेशों में हमारे बेस और दुनिया भर में हमारे साथियों को खतरे में डालती हैं.'

Feb 28, 2026 13:25 (IST)
Link Copied
Israel Iran Attack LIVE इजरायल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी

ईरान पर इजरायल के अटैक के बीच भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी के अनुसार...

  • इलाके में मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए, इजराइल में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें और हर समय अलर्ट रहें.
  • भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इजराइली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सुरक्षा गाइडलाइन और निर्देशों का सख्ती से पालन करें.
  • भारतीय नागरिक https://www.oref.org.il/eng पर अपडेट देख सकते हैं.
  • सभी भारतीय नागरिकों को तय शेल्टर के पास रहना चाहिए और अपने रहने या काम करने के इलाके में सबसे पास की सुरक्षित जगहों के बारे में पता होना चाहिए.
  • अगली सूचना तक इजराइल के अंदर सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचें.
  • नागरिकों को लोकल न्यूज़, ऑफिशियल अनाउंसमेंट और इमरजेंसी अलर्ट पर नजर रखने के लिए कहा गया है.
  • किसी भी इमरजेंसी में, भारतीय नागरिक 24x7 हेल्पलाइन के जरिए तेल अवीव में भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं- 
  • टेलीफोन: +972-54-7520711;
  • ई-मेल: cons1.telaviv@mea.gov.in

Feb 28, 2026 13:16 (IST)
Link Copied
Israel Iran Attack LIVE: ईरान में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया

इजरायल और अमेरिका के हमले के बीच ईरान में हाई अलर्ट जारी है. ईरान ने अपने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है. तस्नीम न्यूज ने ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से यह जानकारी दी.

Feb 28, 2026 13:13 (IST)
Link Copied
Israel Iran Attack LIVE: भारत ने जॉर्डन में रह भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी

जॉर्डन के हशमाइट किंगडम में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, 'इलाके के मौजूदा हालात को देखते हुए, जॉर्डन में सभी भारतीय नागरिकों और टूरिस्ट को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें और लोकल अधिकारियों की सलाह का ध्यान से पालन करें. जॉर्डन में सभी भारतीय टूरिस्ट को यह भी सलाह दी जाती है कि कमर्शियल फ्लाइट्स का ऑपरेशन रुक जाए, उससे पहले वे तुरंत देश छोड़ दें. किसी भी इमरजेंसी में, कोई भी दूतावास से 00962-770 422 276 पर संपर्क कर सकता है.'