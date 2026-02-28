इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ हमला कर दिया है. इजरायली डिफेंस फोर्स हमले को लेकर लगातार अपडेट जारी कर रही है. आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि होम फ्रंट कमांड गाइडलाइंस में तुरंत बदलाव किए जाएंगे. आईडीएफ ने एक्स पर लिखा, "हालात का अंदाजा लगाने के बाद, यह तय किया गया कि आज (शनिवार) सुबह 08:00 बजे से होम फ्रंट कमांड गाइडलाइंस में तुरंत बदलाव किए जाएंगे. इन बदलावों के तहत, देश के सभी इलाकों को फुल एक्टिविटी से एसेंशियल एक्टिविटी में बदलने का फैसला किया गया. इन गाइडलाइंस में शामिल हैं: ज़रूरी सेक्टर को छोड़कर, पढ़ाई-लिखाई, जमावड़े और काम की जगहों पर रोक."

इजरायली डिफेंस फोर्स ने आगे कहा, "आम लोगों को ऑफिशियल होम फ्रंट कमांड चैनल पर पब्लिश गाइडलाइंस को मानना ​​होगा. पूरी गाइडलाइंस नेशनल इमरजेंसी पोर्टल और होम फ्रंट कमांड ऐप पर अपडेट की जाएंगी. इजरायल की ओर मिसाइलों की एक और बौछार की गई. एरियल डिफेंस ऐरे अभी खतरों की पहचान कर रहा है और उन्हें रोक रहा है."