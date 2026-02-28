Holi Song: हेमा मालिनी थीं 8 महीने की प्रेग्नेंट तब शूट किया था होली का ये गाना, कॉस्ट्यूम से छिपाया था बेबी बंप

बॉलीवुड फिल्मों में होली के गाने हमेशा से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाते आए हैं और जब बात ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की हो तो रंगों का ये जश्न और भी यादगार बन जाता है. फिल्म राजपूत का मशहूर होली गाना 'भागी रे भागी बृजबाला' आज भी होली प्लेलिस्ट का अहम हिस्सा माना जाता है. लेकिन इस गाने के पीछे छिपी एक दिलचस्प कहानी इसे बाकी होली सॉन्ग्स से बिल्कुल अलग बनाती है क्योंकि इस गाने की शूटिंग के वक्त हेमा मालिनी 8 महीने की प्रेग्नेंट थीं और फिर भी उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ इस गाने को शूट किया था.



जब प्रेग्नेंसी में भी नहीं रोका काम

फिल्म राजपूत के इस होली गाने की शूटिंग उस समय हुई थी जब हेमा मालिनी अपनी पहली बेटी ईशा देओल को जन्म देने वाली थीं. करीब 8 महीने की प्रेग्नेंसी के बावजूद उन्होंने अपने काम से कोई समझौता नहीं किया और धर्मेंद्र के साथ इस गाने की शूटिंग पूरी की. शूटिंग के दौरान उन्होंने खास तरह की कॉस्ट्यूम पहनी थी ताकि उनका बेबी बंप स्क्रीन पर नजर न आए.

होली के रंगों के बीच आसान नहीं थी शूटिंग

होली के गाने में रंग, भीड़ और डांस मूव्स का भरपूर इस्तेमाल होता है और ऐसे माहौल में शूटिंग करना किसी भी एक्ट्रेस के लिए चुनौती भरा हो सकता है. लेकिन हेमा मालिनी ने पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ इस सीन को फिल्माया. यही वजह है कि इस गाने में उनकी परफॉर्मेंस इतनी सहज और एनर्जेटिक नजर आती है कि दर्शकों को ये अंदाजा तक नहीं हुआ कि वो उस समय प्रेग्नेंट थीं.



ईशा देओल के जन्म से पहले शूट हुआ था गाना

बाद में साल 1981 में उन्होंने बेटी ईशा देओल को जन्म दिया. आज भी जब होली के मौके पर भागी रे भागी बृजबाला बजता है तो ये सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं बल्कि एक्ट्रेस के समर्पण और हिम्मत की कहानी भी याद दिलाता है. ये गाना इस बात का शानदार उदाहरण है कि प्रोफेशनलिज्म के आगे मुश्किल हालात भी छोटे पड़ जाते हैं.

