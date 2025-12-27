वजन घटाना कोई जादू नहीं, बल्कि सही आदतों का खेल है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं प्रांजल पांडे. प्रांजल ने अपनी कड़ी मेहनत से 154 किलो से सीधा 65 किलो वजन कर लिया. यानी पूरे 85 किलो की वेट लॉस जर्नी! प्रांजल, जो खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट और वेट लॉस कोच हैं, कहती हैं कि वजन कम करना किसी डाइट का काम नहीं बल्कि एक बेहतर लाइफस्टाइल का नतीजा है. आइए जानते हैं वो 8 काम जो प्रांजल आज भी हर रोज करती हैं:

1. सुबह की शुरुआत: रोज खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस या सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar) मिलाकर पिएं. इससे पेट नहीं फूलता और लिवर भी साफ रहता है.

2. खाने से पहले सलाद: लंच या डिनर से पहले फाइबर (जैसे सलाद) जरूर खाएं. इससे शरीर में इंसुलिन का लेवल अचानक नहीं बढ़ता.

3. फलों के साथ प्रोटीन: फल अकेले खाने के बजाय उन्हें प्रोटीन या हेल्दी फैट्स के साथ खाएं. जैसे सेब के साथ पीनट बटर या दही के साथ जामुन. यह तरीका PCOS में बहुत फायदेमंद है.

4. खूब पानी पिएं: शरीर की गंदगी और फैट को बाहर निकालने के लिए दिनभर में कम से कम 4 लीटर पानी पीना जरूरी है.

5. खाने के बाद वॉक: हर बार खाना खाने के बाद 10 मिनट जरूर टहलें. अगर टहल नहीं सकते, तो 10-15 बार उठक-बैठक (Squats) करें.

6. जल्दी डिनर: सोने से कम से कम 2 से 3 घंटे पहले ही अपना रात का खाना खा लें.

7. प्रोटीन है जरूरी: अपनी हर मील में प्रोटीन (दाल, पनीर, अंडे आदि) शामिल करें. इससे पेट भरा रहता है और बाहर का उल्टा-सीधा खाने का मन नहीं करता.

8. एक्टिव रहें: कोई न कोई एक्सरसाइज रोज करें. चाहे वह जिम जाना हो, पैदल चलना हो या फिर रनिंग.

प्रांजल पांडे की यह कहानी साबित करती है कि अगर इरादा पक्का हो और आदतें सही हों, तो कुछ भी मुमकिन है!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)