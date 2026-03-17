विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

हरीश राणा Vs आनंद- 4 Cr. लगा चुके, जमीन-जायदाद बेच दिया, लेकिन उम्मीद बाकी-एक दिन बेटा पुकारेगा- मां,पापा...

इस बुरे सपने की शुरुआत हुई 29 दिसंबर 2023 की उस सर्द रात को. गोरखपुर में आनंद अपनी उसी दिन खरीदी हुई नई स्कूटी पर सवार था. जो गाड़ी उसके सपनों की उड़ान बनने वाली थी, वही उसकी बर्बादी का ज़रिया बन गई.

Read Time: 3 mins
Share
हरीश राणा Vs आनंद- 4 Cr. लगा चुके, जमीन-जायदाद बेच दिया, लेकिन उम्मीद बाकी-एक दिन बेटा पुकारेगा- मां,पापा...
मुंबई के आनंद दीक्षित की कहानी भी रुला देगी
NDTV
  • आनंद दीक्षित पिछले ढाई सालों से वेजिटेटिव स्टेट में हैं और उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है
  • परिवार ने आनंद के इलाज में चार करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर दिए हैं और जीवनभर की संपत्ति बेची है
  • बीएमसी ने मुंबई में परिवार के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ीं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

भारत अभी 'हरीश राणा' के उस दर्दनाक मामले से उभरा भी नहीं था, जिसने दशकों के सन्नाटे के बाद 'गरिमामय मृत्यु' की बहस छेड़ दी थी. लेकिन मुंबई के एक अंधेरे कोने में, 35 साल का आनंद दीक्षित उसी त्रासदी की एक ज़िंदा परछाईं बन चुके हैं. पिछले ढाई सालों से आनंद एक 'वेजिटेटिव स्टेट' में कैद है. एक ऐसा शून्य जहां दिल तो धड़कता है, पर रूह कहीं खो गई है. आनंद के माता-पिता उसे अपना 'चिराग' कहते हैं, और वो इस बुझते चिराग की लौ को थामे रखने के लिए अपनी पूरी दुनिया 'जला' चुके हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

एक नई स्कूटी और वो कोहरे वाली रात

इस बुरे सपने की शुरुआत हुई 29 दिसंबर 2023 की उस सर्द रात को. गोरखपुर में आनंद अपनी उसी दिन खरीदी हुई नई स्कूटी पर सवार था. जो गाड़ी उसके सपनों की उड़ान बनने वाली थी, वही उसकी बर्बादी का ज़रिया बन गई. घने कोहरे में हुए उस हादसे ने आनंद को मशीनों और ट्यूब के सहारे ज़िंदा रहने पर मजबूर कर दिया. आनंद के केयरटेकर, अर्जुन प्रजापति, पिछले 18 महीनों से उसकी पलक झपकने या हाथ हिलाने का इंतज़ार कर रहे हैं, पर सन्नाटा टूटने का नाम नहीं ले रहा.

घर बिका, छत छिन गई

आनंद की हर धड़कन को ज़िंदा रखने के लिए दीक्षित परिवार अब तक 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च कर चुका है. इलाज के लिए ज़मीन और जीवन भर की जमापूंजी बिक गई. जब परिवार कोकिलाबेन और लोटस जैसे अस्पतालों में बेटे की सांसों के लिए लड़ रहा था, तब मुंबई में बीएमसी (BMC) ने उनके इकलौते घर पर बुलडोजर चला दिया.रही-सही कसर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरी कर दी. परिवार का आरोप है कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने उनके मेडिकल क्लेम को खारिज कर दिया, जिसके चलते उन्हें 50 लाख रुपये का अतिरिक्त कर्ज़ लेना पड़ा.

Latest and Breaking News on NDTV

उम्मीद की कोई भाषा नहीं होती

भारत एक और हरीश राणा का बोझ इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि हमारे पास ऐसी परिवारों को बचाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत है. जहाँ कानून 'सम्मानजनक विदाई' (Passive Euthanasia) की बात करता है, वहीं एक माँ की उम्मीद के पास ऐसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है. आनंद की मां ने आज भी उसके महंगे कपड़े, घड़ियां और मोबाइल संभाल कर रखे हैं इस आस में कि एक दिन वह जागेगा और उन्हें 'मां-पापा' कहकर पुकारेगा.दीक्षित परिवार का यह मामला एक खौफनाक चेतावनी है जब तक बीमा और चिकित्सा के कानून नहीं बदलते, तब तक 'वेजिटेटिव स्टेट' सिर्फ मरीज़ के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक मौत की सज़ा बना रहेगा.

यह भी पढ़ें: भोजन के बाद अब पानी भी बंद... हरीश राणा की नब्ज पर भी नजर, हट रहे सपोर्ट सिस्टम

यह भी पढ़ें: कैसे दी जाएगी हरीश राणा को इच्छामृत्यु, दर्दरहित डेथ के क्या हैं उपाय? RML हॉस्पिटल के प्रोफेसर ने समझाया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Harish Rana, Anand Dixit, Harish Rana Euthanasia
Get App for Better Experience
Install Now