Iran-Israel US War Live: ईरान-इजरायल और अमेरिका युद्ध आज 19वें दिन में प्रवेश कर गया है. लेकिन शांति की उम्मीद कहीं भी नजर नहीं आ रही. हर कोई खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश में जुटा हुआ है. तभी तो जमकर मिसाइलें और ड्रोन एक दूसरे पर दाग रहे हैं. इससे दोनों ही देशों का जमकर नुकसान हो रहा है. इस जंग की कीमत खाड़ी दोस्तों को भी चुकानी पड़ रही है. सिर्फ लोग ही नहीं मर रहे बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जमकर नुकसान पहुंच रहा है. इजरायली हमले में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी भी मारे जा चुके हैं. ईरान ने खुद ये बात कबूल की है. अब उसने शहादत का बदला लेने की कसम खाते हुए इजरायल के खिलाफ मिसाइल हमलों की 61वीं लहर का ऐलान कर दिया है. यहां पढ़ें जंग से जुड़ा पल-पल का अपडेट.

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