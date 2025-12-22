विज्ञापन
Paneer vs Eggs: पनीर खाऊं या अंडा, प्रोटीन के लिए क्या है बेस्ट? जानिए किसकी ताकत है ज्यादा!

दोनों ही न्यूट्रिशन के पावरहाउस हैं, लेकिन जब बात शुद्ध प्रोटीन (Protein) की आती है, तो बाजी कौन मारता है? चलिए, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं!

पनीर या अंडा, किसमें है ज्यादा प्रोटीन?  | Paneer vs Eggs: Which One Has More Protein?

अगर आप जिम जाते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, या बस फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आता होगा- "पनीर खाऊं या अंडा?" शाकाहारियों (Vegetarians) के लिए पनीर जान है, तो नॉन-वेज खाने वालों के लिए अंडा शान है. दोनों ही न्यूट्रिशन के पावरहाउस हैं, लेकिन जब बात शुद्ध प्रोटीन (Protein) की आती है, तो बाजी कौन मारता है? चलिए, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं!

आखिर प्रोटीन जरूरी क्यों है?

चाहे आप पनीर खाएं या अंडा, प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है क्योंकि:

  • यह मसल्स बनाता है.
  • हड्डियों को मजबूत करता है.
  • भूख कंट्रोल करता है, जिससे वजन कम होता है.
  • ब्लड प्रेशर (BP) को कंट्रोल करने में मदद करता है.

एक सामान्य महिला को दिन में कम से कम 46 ग्राम और पुरुष को 56 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है.

अगर हम तुलना (Compare) करने के लिए दोनों की बराबर मात्रा लें, तो नतीजा आपको चौंका देगा. आमतौर पर 2 बड़े अंडों का वजन लगभग 100 ग्राम होता है. इनमें आपको करीब 14 ग्राम प्रोटीन मिलता है. वहीं अगर आप 100 ग्राम पनीर लेते हैं, तो उसमें भी आपको लगभग 14 ग्राम प्रोटीन ही मिलता है.

Photo Credit: (Photo for representational purposes only)

कौन सा कितनी देर में पचता है?

एक्सपर्ट्स की मानें तो अंडे का पलड़ा यहाँ थोड़ा भारी है. क्योंकि अंडे में मौजूद प्रोटीन की "Bioavailability" बहुत ज्यादा होती है. आसान भाषा में कहें तो, हमारा शरीर अंडे के प्रोटीन को बहुत आसानी से और जल्दी पचा लेता है और उसका पूरा इस्तेमाल कर पाता है. साथ ही, इसमें विटामिन B12 और सेलेनियम जैसे जरूरी तत्व भी होते हैं. वहीं, दूसरी तरफ पनीर का प्रोटीन पचने में थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन पनीर के अपने फायदे हैं. यह कैल्शियम और फास्फोरस का खजाना है. अगर आपको अपनी हड्डियां (Bones) लोहे जैसी मजबूत करनी हैं, तो पनीर बेस्ट है.

वजन घटाने के लिए क्या है सही?

अगर आप Weight Loss या मसल बिल्डिंग (Muscle Building) पर फोकस कर रहे हैं, तो अंडा एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें कैलोरी कम होती है और यह 'कीटो' या 'पैलियो' डाइट में आसानी से फिट हो जाता है. वहीं, पनीर में थोड़ा फैट ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता (Satiety). शाकाहारियों के लिए यह मीट का सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है.

Photo Credit: Pexels

किसे चुनें? 

जवाब बहुत सरल है- यह आपकी पसंद और डाइट पर निर्भर करता है. अगर आप अंडा खाते हैं, तो इसे रोज खाएं क्योंकि यह शरीर में जल्दी लगता है. अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, तो पनीर आपका सबसे अच्छा दोस्त है.

सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप दोनों को अपनी डाइट में शामिल करें. कभी पनीर भुर्जी बना लें, तो कभी ऑमलेट. बस ध्यान रहे, इन्हें रोज खाएं ताकि बॉडी को पूरा पोषण मिले.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

