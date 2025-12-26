Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं टेस्टी रवा इडली, नोट कर लें आसान रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में कुछ टेस्टी बनाना है जो हेल्दी हो तो आज हमारे पास आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी है जो हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी है. हम बात कर रहे हैं साउथ इंडियन फूड में से एक मोस्ट फेवरेट फूड इडली की. आप बच्चे के लिए टिफिन में रवा इडली बना सकते हैं. ये बनने में आसान और खाने में बेहद टेस्टी होती हैं. तो चलिए जानते हैं रवा इडली बनाने की रेसिपी.

बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं टेस्टी रवा इडली

सामग्री

सूजी (रवा): 2 कप (बारीक या मध्यम)

दही: 1.5 कप (हल्का खट्टा हो तो इडली ज़्यादा अच्छी बनती है)

पानी: ज़रुरत के अनुसार

नमक: स्वादानुसार

ईनो (Eno): 1 छोटा चम्मच (या 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा)

बारीक कटा हरा धनिया: 2 बड़े चम्मच

कद्दूकस की हुई गाजर: 1/2 कप (वैकल्पिक)

कैसे बनाएं

रवा इडली बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में सूजी लें और इसमें दही और नमक मिलाएं. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें और इडली जैसा गाढ़ा घोल तैयार करें.

इस घोल को ढककर 15-20 मिनट के लिए रख दें (सूजी पानी सोखती है, इसलिए यह गाढ़ा हो जाएगा). 20 मिनट बाद घोल को चेक करें. अगर ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है, तो थोड़ा पानी डालकर कंसिस्टेंसी को सही कर लें. अब इसमें कद्दूकस की गाजर और हरा धनिया मिलाएं. इडली स्टीमर या कुकर में 1-2 गिलास पानी डालकर गरम होने के लिए रख दें. इडली के सांचों में थोड़ा तेल लगाकर चिकना कर लें और इडली के बैटर में तुरंत इनो मिलाकर इसको सांचों मे भरकर स्टीम होने के लिए रख दें. मीडियम से तेज आंच पर 10-12 मिनट तक भाप में पकाएं. इडली को चेक करें अगर स्टिक में कुछ नहीं लग रहा है तो आपकी इडली बनकर तैयार है. इसको केचप के साथ टिफिन में पैक करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)