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गार्डन के इस कोने में 20 मिनट बैठ जाओ, नीचे आ जाएगा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, ये हैं बीपी कंट्रोल करने के 5 अनोखे तरीके

How to Lower Blood Pressure Naturally?: क्या आप जानते हैं कि पेड़ों के बीच 20 मिनट बिताने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है. जानें 5 अनोखे तरीके जिनसे बीपी कंट्रोल में रहने की बात करता है साइंस.

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गार्डन के इस कोने में 20 मिनट बैठ जाओ, नीचे आ जाएगा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, ये हैं बीपी कंट्रोल करने के 5 अनोखे तरीके
स्टडी कहती है प्रकृति के बीच समय बिताने से बीपी कंट्रोल हो सकता है.

How to Control BP techniques: आज की लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं. हाई बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं और लंबे समय तक मेडिसिन्स के जरिए ही हाइपरटेंशन (Hypertension) को काबू में रखने की कोशिश करते हैं. वहीं कुछ लोग डाइट, खानपान में परहेज और एक्सरसाइज का भी सहारा लेते हैं. लेकिन, साइंस अब एक बेहद आसान और प्राकृतिक उपाय की ओर इशारा कर रही है, प्रकृति के बीच समय बिताना. कई साइंटिफिक स्टडी में पाया गया है कि पेड़ों और हरियाली के बीच सिर्फ 20-30 मिनट बिताने से ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) कम हो सकता है. इतना ही नहीं, यह तरीका न सिर्फ BP को कंट्रोल करता है बल्कि तनाव, मानसिक थकान (Mental Fatigue) और दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को भी कम करता है. आइए जानते हैं 5 ऐसे अनोखे और वैज्ञानिक तरीके, जिनसे प्रकृति आपकी सेहत को बेहतर बना सकती है.

ब्लड प्रेशर पर काबू पाने के अनोखे तरीके | Unique Ways to Control Blood Pressure

1. फॉरेस्ट बाथिंग यानी पेड़ों के बीच समय बिताना

जापान में फॉरेस्ट बाथिंग (Shinrin-yoku) काफी लोकप्रिय है. इसका मतलब है जंगल या पार्क में आराम से समय बिताना. रिसर्च के अनुसार, प्राकृतिक वातावरण में रहने से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक BP दोनों कम होते हैं. पेड़ों से निकलने वाले फाइटोनसाइड्स शरीर में तनाव हार्मोन कम करते हैं.

आसान तरीका: रोज 20 मिनट पार्क या हरियाली वाले स्थान पर बैठें या टहलें.

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2. हरियाली में वॉक करना ज्यादा असरदार

कई स्टडी बताती हैं कि सिर्फ चलना ही नहीं, बल्कि हरियाली में चलना ज्यादा फायदेमंद होता है. नेचर में वॉक करने से तनाव और गुस्सा कम होता है, जिससे BP अपने आप कम होता है. लोग ऐसे वातावरण में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जिससे दिल मजबूत होता है.

टिप: जिम ट्रेडमिल की बजाय पार्क में वॉक करें.

3. तनाव कम करना

हाई BP का एक बड़ा कारण मानसिक तनाव है. शोध बताते हैं कि प्रकृति में समय बिताने से कोर्टिसोल (Stress Hormone) कम होता है. इससे शरीर रिलैक्स मोड में चला जाता है और BP घटता है.

उपाय: पेड़ों के नीचे बैठकर गहरी सांस लें, मोबाइल से दूरी रखें.

4. धूप और ताजी हवा का असर

एक स्टडी बताती है कि प्राकृतिक रोशनी और साफ हवा शरीर पर सकारात्मक असर डालती है. सूर्य की रोशनी और खुला वातावरण रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करता है. इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और BP कम होता है.

क्या करें: सुबह की हल्की धूप में 15-20 मिनट बिताएं.

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5. 20-30 मिनट का नियम

वैज्ञानिकों ने नेचर डोज की बात कही है यानी कितना समय जरूरी है. हफ्ते में कम से कम 30 मिनट हरियाली में बिताने से हाई BP के मामलों में 9% तक कमी देखी गई. छोटी-छोटी रेगुलर विजिट ज्यादा असरदार होती हैं.

रोज 20 मिनट या हफ्ते में 2-3 बार पार्क जाएं:

आज जब लोग महंगी दवाइयों और कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल में उलझे हैं, प्रकृति एक सरल और फ्री इलाज की तरह सामने आ रही है. सिर्फ 20-30 मिनट पेड़ों के बीच बिताने से न केवल ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, बल्कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी बेहतर होती है.

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