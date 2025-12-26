विज्ञापन
कौन सी दाल किस बीमारी में है फायदेमंद? जानें स्वस्थ रहने के लिए दाल खाने का सही तरीका

Kaun Si Dal Kab Khani Chahie: आइए जानते हैं कि आपकी सेहत के लिए कौन सी दाल सबसे अच्छी है:

नई दिल्ली:

Kaun Si Dal Kab Khani Chahie: दालें हमेशा से हमारी भारतीय थाली की शान रही हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार की दालों की खेती होती है. पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर समतल इलाकों में मौसम के हिसाब से दालों की खेती की जाती है. आज के जंक फूड के दौर में भले ही हम इन्हें भूल रहे हों, लेकिन बीमारियां दूर रखने के लिए दालों से बेहतर कुछ नहीं है. आइए जानते हैं कि आपकी सेहत के लिए कौन सी दाल सबसे अच्छी है:

  1. शुगर (Diabetes) के मरीजों के लिए कौन सी दाल :  अगर आपको मधुमेह है, तो अपनी डाइट में चना, मूंग और मसूर दाल को शामिल करें. ये दालें खून में शुगर लेवल को अचानक नहीं बढ़ातीं और प्रोटीन का भी बढ़िया जरिया हैं. (नोट: अरहर दाल का सेवन कम करें).
  2. हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सी दाल खाएं : हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को मूंग और मसूर दाल*खानी चाहिए. ये पचने में हल्की होती हैं और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करती हैं. चना और मसूर दाल फाइबर से भरपूर होती हैं, जिससे नसों (रक्त वाहिनियों) पर दबाव कम पड़ता है.
  3. दिल की सेहत (Heart Health) के लिए कौन सी दाल खाएं : हृदय रोगियों के लिए चना और मसूर दाल बहुत लाभकारी है. इन्हें खाने से और तली-भुनी चीजों से परहेज करने से दिल स्वस्थ रहता है.
  4. पेट की समस्या और कमजोर पाचन  के लिए कौन सी दाल खाएं : अगर पेट दर्द, गैस या अपच की समस्या है, तो मूंग की दाल सबसे बेहतरीन है. इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है और यह पचने में सबसे आसान होती है.
  5. थकान और कमजोरी दूर करने के लिए कौन सी दाल खाएं : शरीर में खून की कमी, कमजोरी या थकान महसूस हो तो अरहर और उड़द की दाल खाएं. इनमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं.

दाल खाने का सही तरीका 

अक्सर हम दाल में खूब सारे मसालों का तड़का लगाकर खाते हैं, जो गलत है. दाल के असली पोषक तत्व पाने के लिए इसे उबालकर और कम मसालों के साथ खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

