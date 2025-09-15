Parenting Tips: बदलते मौसम में माता-पिता अपने नवजात बच्चे का इस तरह से रखें ख्याल

Baby care: अगर आपके घर नन्हें मेहमान ने कुछ ही समय पहले दस्तक दी है तो बदलता मौसम आपके लिए मुसीबतें खड़ा कर सकता है. तापमान में अचानक आया बदलाव नवजात बच्चे की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. इसीलिए उनका खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है. छोटे बच्चे काफी नाजुक होते हैं और उनकी इम्यूनिटी धीरे-धीरे डेवलप होती है. इसीलिए बदलते मौसम में उनकी स्पेशल केयर करने की जरूरत होती है. इस मौसम में माता-पिता को अपने नवजात बच्चे की सेहत को लेकर सजग और कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

बदलते मौसम में बच्चे का कैसे रखें ख्याल- How To Take Care Of Newborn Baby:

1. गरमाहट का ख्याल-

इस बदलते मौसम में अपने नवजात बच्चे को हमेशा गरमाहट में रखने के सारे बंदोबस्त करें. बच्चे का शरीर ठंडा है या गर्म यह जानने के लिए उसके गर्दन या पीठ को छू कर देखें. बच्चे के शरीर को गर्म रखने के लिए सॉफ्ट ऊन से बनी स्वेटर, मौजे, टोपी और दस्तानों का ही इस्तेमाल करें. बच्चे के शरीर की गरमाहट का ख्याल रख कर आप अपनी नन्हीं सी जान को बदलते मौसम में होने वाली कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा सकते हैं.



2. त्वचा का रूखापन-



इस मौसम में आमतौर पर सभी लोगों की त्वचा रूखी होने लगती है. नवजात बच्चे का स्किन काफी सेंसिटिव होता है इसीलिए उनके ऊपर खास ध्यान देने की जरूरत होती है. त्वचा रूखी होने पर बच्चे को इरिटेशन होगी इसीलिए अच्छे मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें. बच्चे की त्वचा कोमल होती है इसीलिए केमिकल फ्री और फ्रेगरेंस फ्री मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें. साथ ही ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाए इससे स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है. बच्चे को गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए.

3. ओवर हीटिंग से बचें-



सर्दी में बच्चे को गर्म रखने के लिए माता-पिता कई बार बहुत ज्यादा कपड़े पहना देते हैं जिससे बच्चे का शरीर ओवर हीट हो जाता है. चाइल्ड हेल्थ एक्सपर्ट्स इससे बचने की सलाह देते हैं. बच्चे को आसपास के तापमान के हिसाब से ही कपड़े पहनाने चाहिए. अगर बच्चा घर में है तो कम कपड़े की जरूरत होती है वहीं बाहर निकालने पर ज्यादा ठंड की वजह से उन्हें अधिक गरमाहट देने की जरूरत होती है.



4. सांस के पैटर्न पर रखें नजर-



इस मौसम में बच्चों को सांस संबंधी समस्या होने का खतरा ज्यादा रहता है इसीलिए उनके सांस के पैटर्न पर नजर बनाए रखना जरूरी है. अगर आपके बच्चे को सर्दी-जुकाम है या सांस लेने में दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाए. देर करने से बच्चे को सांस संबंधी गंभीर समस्या हो सकती है.



5. मालिश है जरूरी-



नवजात बच्चे के लिए मालिश बेहद जरूरी होती है क्योंकि, इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. मालिश के लिए बच्चों की स्किन के लिए सेफ तेल का ही इस्तेमाल करें. तेल से मसाज करने से स्किन मॉइश्चराइज होती है और बच्चे का शरीर रिलैक्स होता है जिससे वह रात में अच्छी तरह सो पाते हैं. बच्चे का शरीर कोमल होता है इसलिए मसाज हल्के हाथों से ही करना चाहिए.

