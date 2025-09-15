विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या आप जानते हैं ठंडे पानी से नहाने से क्या होता है?

Cold Water Bath: रोजाना नहाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
क्या आप जानते हैं ठंडे पानी से नहाने से क्या होता है?
Cold Water Bath: ठंडे पानी से नहाने के फायदे.

Benefits Of Cold Water Bath: रोजाना नहाना साफ-सफाई की बुनियादी जरूरत है. हालांकि, बदलते मौसम में नहाने की आदत में सबसे पहले और बड़ा बदलाव आता है. ज्यादातर लोग नहाने को नहीं टाल पाने की सूरत में गर्म या गुनगुने पानी से नहाते हैं. ठंडे पानी से नहाना सफाई के अलावा सेहतमंद बनाए रखने में भी मददगार है. 

ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है- (How is bathing with cold water beneficial for health)

स्वस्थ खानपान और पर्याप्त हाइजिन हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है. इसलिए, शरीर की सफाई के लिहाज से नियमित तौर पर नहाने की आदत को बनाए रखना चाहिए. अगर ठंडे पानी से नहा लेंगे तो अलग ही ताजगी का अहसास होगा. हालांकि, कई जानकार लोग इसके विपक्ष में भी दलील देते हैं. गर्म पानी की जगह ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. आइए, जानते हैं कि इसके क्या-क्या बड़े फायदे हैं.

ये भी पढ़ें- मौसम के हिसाब से शरीर की सफाई जरूरी, आयुष मंत्रालय ने बताया आयुर्वेदिक तरीका 

Latest and Breaking News on NDTV

क्यों ठंडे पानी से नहाना चाहिए- (Why should one take bath with cold water)

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, ठंडे पानी से नहाना नुकसानदेह नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सामान्य होता है. ठंडे पानी से नहाने से मांसपेशियों का तनाव दूर होता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है. इसके चलते इम्युनिटी सिस्टम मजबूत होती है. कई डॉक्टर्स बताते हैं कि ठंडे पानी से नहाने के बाद शरीर खुद को गर्म करने का प्रयास करता है. इससे शरीर में व्हाई ब्लड सेल्स और मेटाबॉलिज्म भी बढ जाता है. बल्ड सर्कुलेशन में तेजी से आर्टरीज मजबूत होती है.

मानसिक सेहत के लिए कैसे काम करता है ठंडा पानी- (How does cold water work for mental health)

जानकारों का कहना है कि, ठंडे पानी से नहाना तनाव दूर करने में मददगार होता है. मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. नहाने वाले का मूड बेहतर बनता है और वह ठंडे पानी से नहाने के बाद खुद को ज्यादा अच्छे और आरामदेह हालत में पाता है. क्योंकि ठंडे पानी से नहाने से बनने वाला कोल्ड कंप्रेशन मांसपेशियों के दर्द से राहत देता है. साथ ही यह गर्म पानी की तरह नहाने के बाद स्कीन को ड्राय नहीं करता. ठंडे पानी से नहाने पर स्कीन पर चकत्ते और बालों में रुसियों यानी डैंड्रफ की शिकायत सामने नहीं आती.

अस्थमा पूरी तरह क्यों ठीक नहीं हो सकता? डॉक्टर ने क्या कहा जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
What Happens If You Bathing Cold Water Daily, Thande Pani Se Nahane Ke Fayde, Cold Water Bath, Cold Water Bath Benefits, Benefits Of Cold Water Bath, Benefits Of Cold Water Bath Hindi, Cold Water Therapy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com