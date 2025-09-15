क्या आप जानते हैं ठंडे पानी से नहाने से क्या होता है?

Benefits Of Cold Water Bath: रोजाना नहाना साफ-सफाई की बुनियादी जरूरत है. हालांकि, बदलते मौसम में नहाने की आदत में सबसे पहले और बड़ा बदलाव आता है. ज्यादातर लोग नहाने को नहीं टाल पाने की सूरत में गर्म या गुनगुने पानी से नहाते हैं. ठंडे पानी से नहाना सफाई के अलावा सेहतमंद बनाए रखने में भी मददगार है.

ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है- (How is bathing with cold water beneficial for health)

स्वस्थ खानपान और पर्याप्त हाइजिन हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है. इसलिए, शरीर की सफाई के लिहाज से नियमित तौर पर नहाने की आदत को बनाए रखना चाहिए. अगर ठंडे पानी से नहा लेंगे तो अलग ही ताजगी का अहसास होगा. हालांकि, कई जानकार लोग इसके विपक्ष में भी दलील देते हैं. गर्म पानी की जगह ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. आइए, जानते हैं कि इसके क्या-क्या बड़े फायदे हैं.

क्यों ठंडे पानी से नहाना चाहिए- (Why should one take bath with cold water)



हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, ठंडे पानी से नहाना नुकसानदेह नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सामान्य होता है. ठंडे पानी से नहाने से मांसपेशियों का तनाव दूर होता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है. इसके चलते इम्युनिटी सिस्टम मजबूत होती है. कई डॉक्टर्स बताते हैं कि ठंडे पानी से नहाने के बाद शरीर खुद को गर्म करने का प्रयास करता है. इससे शरीर में व्हाई ब्लड सेल्स और मेटाबॉलिज्म भी बढ जाता है. बल्ड सर्कुलेशन में तेजी से आर्टरीज मजबूत होती है.



मानसिक सेहत के लिए कैसे काम करता है ठंडा पानी- (How does cold water work for mental health)



जानकारों का कहना है कि, ठंडे पानी से नहाना तनाव दूर करने में मददगार होता है. मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. नहाने वाले का मूड बेहतर बनता है और वह ठंडे पानी से नहाने के बाद खुद को ज्यादा अच्छे और आरामदेह हालत में पाता है. क्योंकि ठंडे पानी से नहाने से बनने वाला कोल्ड कंप्रेशन मांसपेशियों के दर्द से राहत देता है. साथ ही यह गर्म पानी की तरह नहाने के बाद स्कीन को ड्राय नहीं करता. ठंडे पानी से नहाने पर स्कीन पर चकत्ते और बालों में रुसियों यानी डैंड्रफ की शिकायत सामने नहीं आती.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)