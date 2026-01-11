विज्ञापन

माही विज और नदीम के रिश्ते पर अंकिता लोखंडे ने तोड़ी चुप्पी, बताया बेटी तारा ने क्यों कहा था अब्बा

माही विज ने नदीम को बर्थडे विश करते हुए जो पोस्ट की वो इस कदर वायरल हुई कि हर तरफ माही के नए रिश्ते को लेकर खबरें उड़ने लगीं.

माही विज और नदीम के रिश्ते पर अंकिता लोखंडे ने तोड़ी चुप्पी, बताया बेटी तारा ने क्यों कहा था अब्बा
अंकिता लोखंडे ने लंबी पोस्ट लिख माही विज को सपोर्ट किया
नई दिल्ली:

टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल माही विज और जय भानुशाली के तलाक के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है.  दरअसल माही ने अपने करीबी दोस्त नदीम नादज (सलमान खान के दोस्त और प्रोड्यूसर) के जन्मदिन पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने उन्हें केक खिलाते हुए ‘आई लव यू' लिखा. पोस्ट में माही ने नदीम को अपना ‘दिल, घर और परिवार' बताया, जिससे रिलेशनशिप की अफवाहें तेज हो गईं.

इसके अलावा, माही की बेटी तारा ने भी इंस्टाग्राम पर नदीम को ‘अब्बा' कहकर बधाई दी. तारा के अब्बा कहने पर इन अफवाहों को और जोर मिल गया. देखते ही देखते माही की पोस्ट वायरल हो गई. उन्होंने पोस्ट पर कमेंट्स बंद कर दिए लेकिन ट्रोलर्स ने उन्हें जमकर निशाना बनाया.

अब माही की करीबी दोस्त अंकिता लोखंडे ने इस मामले में उनका साथ दिया है और उनका पक्ष रखा है. इंस्टाग्राम स्टोरी पर अंकिता ने लंबा मैसेज लिखा और ट्रोलर्स को फटकार लगाई. उन्होंने साफ किया कि नदीम हमेशा से माही, जय और उनकी बेटी तारा के लिए पिता समान रहे हैं.

अंकिता ने लिखा, “आज मैं एक दोस्त के नाते कुछ कहना चाहती हूं. माही और नदीम के रिश्ते पर हो रहे कमेंट्स से मैं बहुत परेशान हूं. मैं माही, जय और नदीम को बहुत करीब से जानती हूं. साफ कहना चाहती हूं कि नदीम हमेशा माही-जय के लिए पिता जैसे रहे हैं और तारा के लिए भी. बस यही सच्चाई है, और कुछ नहीं.”

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे रिश्ते प्यार, सम्मान और लंबे विश्वास से बनते हैं. बाहर वाले उन्हें जज करने के हकदार नहीं. नदीम मुश्किल वक्त में हर किसी के साथ खड़े रहते हैं मेरे साथ भी खड़े रहे. उनके लिए मेरा सम्मान बहुत गहरा है.

अंकिता ने माही और जय की तारीफ करते हुए लिखा कि दोनों पैरेंटिंग में शानदार काम कर रहे हैं. ट्रोलर्स को जवाब देते हुए अंकिता ने लिखा, “नेगेटिविटी फैलाने वालों, प्लीज रुक जाओ. लोगों को उनकी जिंदगी जीने दो. कर्म सब देख रहा है. माही, आई लव यू. जय, आई लव यू. नदीम, आप बेस्ट हैं आप हमारे लिए भगवान के भेजे फरिश्ते हो.”

जय भानुशाली ने भी अंकिता की इस पोस्ट को रिपोस्ट किया और लिखा कि वे हर शब्द से सहमत हैं. माही ने भी इसे शेयर किया, जिससे साफ हो गया कि अफवाहें बेबुनियाद हैं.

