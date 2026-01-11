विज्ञापन

Parenting Tips: टीनएजर बेटी से पिता को क्या नहीं पूछना चाहिए, जानिए बेटी पर क्या होता है उसका असर?

Parenting Tips: पिता अक्सर सोचते हैं कि वो प्यार से हर बात कह सकते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना जरूरी है कि आज के समय में टीनएज की बेटी से कुछ बातें नहीं करनी चाहिए.

Read Time: 2 mins
Share
Parenting Tips: टीनएजर बेटी से पिता को क्या नहीं पूछना चाहिए, जानिए बेटी पर क्या होता है उसका असर?
टीनएजर बेटी से पिता को क्या नहीं पूछना चाहिए?
file photo

Parenting Tips: एक पिता और किशोर यानी टीनएजर बेटी का रिश्ता बहुत संवेदनशील होता है. आज के समय में लाइफस्टाइल और प्राइवेसी की बढ़ती जरूरतों के बीच, कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें पिता को अपनी टीनएज बेटी से करने से बचना चाहिए. दरअसल, किशोरावस्था का दौर बच्चों और माता-पिता दोनों के लिए बहुत नाजुक होता है. खासकर जब बात 13 साल की बेटी की हो, तो पिता और बेटी के रिश्ते में तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. पिता अक्सर सोचते हैं कि वो प्यार से हर बात कह सकते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना जरूरी है कि आज के समय में टीनएज की बेटी से कुछ बातें नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने बेटी और पिता के बीच कभी दूरी नहीं बनेगी और रिश्त हमेशा मजबूत रहेगा.

यह भी पढ़ें:- कड़कड़ाती ठंड में भी नहीं पड़ेगी गर्म कपड़ों की जरूरत, इन 3 आसान टिप्स को करें फॉलो, स्वेटर-जैकेट नहीं पड़ेंगे खरीदन

तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं क्या?

जब बेटी चिड़चिड़ी हो या गुस्सा करे, तो उसे सीधे उसके मासिक चक्र से नहीं जोड़ना चाहिए. ऐसी स्थिति में पिता को कभी भी अपने बेटी से ऐसे नहीं पूछना चाहिए. यह उसे ऐसा महसूस कराता है कि उसकी भावनाओं का कोई महत्व नहीं है और वे केवल हार्मोन्स का नतीजा हैं.

किसी लड़के साथ कोई रिश्ता है क्या?

टीनएज बेटी से सीधे तौर पर शक करना या पूछताछ करना उसे आपसे दूर कर सकता है. टीनएजर्स अपनी दोस्ती को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं. अधिक दबाव डालने से वह आपसे बातें छिपाने लगेगी.

ये कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो?

कपड़ों को लेकर बार-बार टोकना उसके आत्म-सम्मान को चोट पहुंचा सकता है. अगर आपको ड्रेसिंग से आपत्ति है, तो इसे आलोचना के बजाय एक सुझाव की तरह पेश करें और अपनी बेटी को समझाने का प्रयास करें.

हर समय फोन पर क्या करती रहती हो?

यह सवाल उनकी प्राइवेसी पर हमला जैसा लगता है. आज के डिजिटल युग में फोन उनका सामाजिक जीवन है. उनकी जासूसी करने के बजाय, उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाएं कि वे खुद आपको अपनी डिजिटल दुनिया के बारे में बताएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Teenage, Parenting Tips, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com