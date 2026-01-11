च्यूइंगम चबाना सिर्फ शौक नहीं, सेहत के लिए भी है वरदान, जानें इसके चौंकाने वाले फायदे

Health benefits of chewing gum : च्यूइंगम जिसे आप माउथफ्रेशनर के तौर पर खाते हैं, जबकि इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं. एक छोटा सा च्यूइंगम कई बीमारियों और मेंटल डिजीज में राहत पहुंचा सकता है. जी हां, यह हम नहीं बल्कि विज्ञान कहता है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको च्यूइंगम खाने (chewing gum ke fayde) और चबाने के तरीके क्या-क्या फायदा पहुंचा सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

आइए जानते हैं कि च्यूइंगम चबाने से आपको कौन-कौन से स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं:

कई रिसर्च में यह साबित हुआ है कि च्यूइंगम चबाने से शरीर में 'कोर्टिसोल' (तनाव हार्मोन) का स्तर कम होता है. जब आप इसे चबाते हैं, तो यह दिमाग को शांत रखने और एंग्जायटी को दूर करने में मदद करता है.

अगर आपको काम के दौरान बार-बार भूलने की बीमारी है या आप फोकस नहीं कर पाते, तो च्यूइंगम आपका दोस्त बन सकता है. इसे चबाने से दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे एकाग्रता (Concentration) और याददाश्त में सुधार होता है. कई स्टूडेंट्स पढ़ाई के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं.

शुगर-फ्री च्यूइंगम दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है. इसे चबाने से मुंह में लार (Saliva) ज्यादा बनती है, जो खाने के कणों को साफ करती है और दांतों में कैविटी पैदा करने वाले एसिड को बेअसर करती है. यह सांसों की बदबू दूर करने का सबसे आसान तरीका है.

अगर आपको बार-बार कुछ मीठा या अनहेल्दी खाने की क्रेविंग होती है, तो च्यूइंगम चबाएं. यह आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद करती है, जिससे आप फालतू कैलोरी लेने से बच जाते हैं. यह वजन कम करने की प्रोसेस को थोड़ा आसान बना देती है.

भोजन के बाद च्यूइंगम चबाने से पेट में बनने वाला एसिड कम होता है और खाना जल्दी पचने में मदद मिलती है. इससे सीने में जलन (Heartburn) की समस्या से राहत मिलती है.

सावधानी भी जरूरी है

ध्यान रहे कि हमेशा शुगर-फ्री (Sugar-free) च्यूइंगम का ही चुनाव करें, क्योंकि चीनी वाली च्यूइंगम आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है. साथ ही, इसे सीमित मात्रा में ही चबाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)