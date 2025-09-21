लंबा फास्ट रखने के फायदे और नुकसान, कितने घंटे का व्रत रखना सही है?

Lamba Vrat Rakhne Ke Fayde aur Nuksan: हम सभी बड़े-बड़े धार्मिक मौकों पर व्रत रखते हैं. कई ऐसे दिन होते हैं जब आपको लंबे समय तक फास्ट रखना होता है. धार्मिक अनुष्ठानों और खास दिनों पर कई-कई घंटों तक भूखा रहना आम है. इसके साथ ही आजकल हेल्थ को लेकर लोग काफी जागरूक हो गए हैं. वजन घटाने, शरीर को डिटॉक्स करने और लाइफस्टाइल सुधारने के लिए लोग फास्टिंग यानी उपवास का सहारा लेते हैं. लेकिन, क्या लंबा फास्ट रखना सही है? इससे क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं? और कितने घंटे का व्रत रखना शरीर के लिए सुरक्षित है? क्या लंबे समय तक फास्ट रखना नुकसान करता है? आइए जानते हैं ऐसा करने से क्या होता है.

लंबा फास्ट रखने के फायदे- (Benefits of Keeping a Long Fast | Lamba Fast Rakhne Ke Fayde)

1. वजन घटाने में मददगार

लंबे समय तक भूखा रहने से आपका वेट लॉस हो सकता है. जब आप लंबे समय तक खाना नहीं खाते, तो शरीर जमा फैट को एनर्जी में बदलता है. इससे वजन धीरे-धीरे कम होने लगता है.

2. पाचन तंत्र को आराम मिलता है

ऐसा करने से पाचन तंत्र हेल्दी और मजबूत रहता है. लगातार खाने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है. फास्टिंग से उसे आराम मिलता है और शरीर खुद को रिपेयर करने लगता है.

3. ब्लड शुगर कंट्रोल होता है

डायबिटीज में लॉन्ग फास्टिंग फायदेमंद हो सकती है. फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. डायबिटीज के खतरे को कम करने में मदद मिलती है.

4. दिल की सेहत सुधरती है

लंबा फास्ट आपके लिए हार्ट के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. कुछ रिसर्च में पाया गया है कि फास्टिंग से बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कम होता है, जिससे दिल हेल्दी रहता है.

5. मेंटल क्लियरिटी और फोकस

लंबे समय तक फास्ट करने से आपको मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है. फास्टिंग के दौरान शरीर में केटोन बनते हैं, जो दिमाग को एनर्जी देते हैं. इससे फोकस और मेंटल क्लियरिटी बढ़ती है.

लंबा फास्ट रखने के नुकसान- (Disadvantages of Keeping a Long Fast | Lamba Fast Rakhne Ke Nuksan)

1. थकान और कमजोरी

अगर आप लंबे समय तक फास्ट रखते हैं तो कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. अगर शरीर को पर्याप्त पोषण न मिले, तो कमजोरी, चक्कर और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.

2. लो ब्लड प्रेशर

कई घंटों तक खाना न खाने से शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है इससे ब्लड प्रेशर गिर सकता है. कुछ लोगों में लंबा फास्ट रखने से ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिससे चक्कर आने की संभावना रहती है.

3. हॉर्मोनल असंतुलन

अगर आप बहुत ज्यादा समय तक खाली पेट रहते हैं तो इससे हार्मोनल इंबैलेंस हो सकते हैं. खासकर महिलाओं में बहुत लंबा फास्ट रखने से हॉर्मोनल बदलाव हो सकते हैं, जिससे पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं.

4. ओवरईटिंग का खतरा

अगर आप लंबे समय तक खाली पेट रहेंगे तो इससे ओवरईटिंग का खतरा भी हो सकता है. वो ऐसे कि फास्ट के बाद कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है.

कितने घंटे का व्रत रखना सही है?

16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे लोकप्रिय है, जिसमें 16 घंटे उपवास और 8 घंटे खाने का समय होता है.

14 घंटे का फास्ट भी सुरक्षित माना जाता है, खासकर शुरुआत करने वालों के लिए.

24 घंटे से ज्यादा का फास्ट डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं रखना चाहिए.

लंबा फास्ट रखना अगर सही तरीके से किया जाए तो यह शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है. लेकिन, हर किसी का शरीर अलग होता है, इसलिए फास्टिंग शुरू करने से पहले डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह लेना जरूरी है.

