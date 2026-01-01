विज्ञापन
विशेष लिंक

मौनजारो और जेपबाउंड छोड़ने के बाद कितना वजन वापस बढ़ जाता है? डॉक्टर से समझें ‘यो-यो इफेक्ट’

Mounjaro Side Effects: डॉक्टरों के मुताबिक सिर्फ दवा के भरोसे लंबे समय तक पतला रहना संभव नहीं है. आइए एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद के डॉक्टर संदीप खर्ब से समझते हैं कि यो-यो इफेक्ट क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
मौनजारो और जेपबाउंड छोड़ने के बाद कितना वजन वापस बढ़ जाता है? डॉक्टर से समझें ‘यो-यो इफेक्ट’
मौनजारो और जेपबाउंड छोड़ने के बाद कितना वजन वापस बढ़ जाता है?

Mounjaro Side Effects: वजन कम करने की दवाओं को लेकर एक शब्द यो-यो इफेक्ट अक्सर सुनाई देता है. यानी वजन कम हुआ, फिर दवा या डाइट बंद करते ही वजन दोबारा बढ़ गया. मौनजारो और जेपबाउंड जैसी दवाओं के साथ भी लोगों के मन में यही सवाल है कि इन्हें बंद करने के बाद वजन कितना और क्यों वापस बढ़ता है. डॉक्टरों के मुताबिक सिर्फ दवा के भरोसे लंबे समय तक पतला रहना संभव नहीं है. आइए एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद (Asian Hospital, Faridabad) के डॉक्टर संदीप खर्ब (Dr Sandeep Kharb) से समझते हैं कि यो-यो इफेक्ट क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

यो-यो इफेक्ट क्या होता है? | What Is The Yo-Yo Effect?

यो-यो इफेक्ट का मतलब है वजन का बार-बार कम होना और फिर बढ़ जाना. जब कोई व्यक्ति दवा, डाइट या एक्सरसाइज की मदद से वजन कम करता है और बाद में वही आदतें छोड़ देता है, तो शरीर फिर से फैट जमा करने लगता है.

इसे भी पढ़ें: मौनजारो की खुराक हो गई है मिस? तो घबराएं नहीं, कब और कैसे लें, यहां जानें

मौनजारो और जेपबाउंड में यो-यो इफेक्ट | Yo-Yo Effect With Mounjaro & Zepbound

डॉक्टर संदीप ने कहा कि मौनजारो और जेपबाउंड से वजन कम जरूर होता है, लेकिन दवा बंद करने के बाद अगर खान-पान और लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं किया गया, तो वजन फिर से बढ़ सकता है.

सिर्फ दवा पर भरोसा क्यों ठीक नहीं? | Why Medicine Alone Is Not Enough

डॉक्टर संदीप ने साफ कहा कि कोई भी दवा आपको हमेशा के लिए पतला नहीं बना सकती. अगर आपने दवा ली और बाद में वही पुरानी खाने की आदतें और सुस्त लाइफस्टाइल अपना ली, तो वजन बढ़ना तय है.

उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि बैरियाट्रिक सर्जरी (Bariatric Surgery) कराने वाले कई लोग भी 4–5 साल बाद वजन दोबारा बढ़ा लेते हैं, अगर वे अपनी डाइट कंट्रोल में नहीं रखते. यानी सर्जरी हो या दवा डाइट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है.

वजन वापस क्यों आता है? | Why Does Weight Return?

जब दवा बंद कर दी जाती है, तो शरीर की भूख और मेटाबॉलिज्म फिर पुराने स्तर पर लौट सकते हैं. ऐसे में ज्यादा खाने से फैट तेजी से जमा होने लगता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mounjaro, Zepbound, Yo-yo Effect, Weight Regain, Weight Loss Drugs
Get App for Better Experience
Install Now