2026 में फैट से फिट होना है, तो इस ड्रिंक से करें अपने दिन की शुरुआत, तेजी से घटेगा वजन

Weight Loss Water: साल 2026 का जश्न हर तरफ देखने को मिल रहा है. नए साल के स्वागत के साथ हम खुद को फिट रखने के लिए अपने आप से कुछ संकल्प (New Year Resolution) लेते हैं, ताकि इस नए साल को सिर्फ यादगार नहीं बल्कि, खुद को सेहतमंद और फिट भी रख सकें. दरअसल हममें से ज्यादातर लोग शरीर को सेहतमंद रखने के लिए कई तरह की ड्रिंक का सेवन करते हैं. अगर आप भी वजन को कम करने के लिए हेल्दी ड्रिंक्स की तलाश कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको किचन में मौजूद एक ऐसे मसाले से तैयार होने वाली ड्रिंक के बारे में बता रहे हैं जिसे आसानी से आप बना सकते हैं.

किचन में मौजूद जीरा एक ऐसा मसाला है, जिसे आमतौर पर सबसे ज्यादा तड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. लेकिन ये सिर्फ स्वाद को बढ़ाने ही नहीं बल्कि सेहत में भी कमाल है. क्योंकि इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन, विटामिन B3, विटामिन E, विटामिन A, विटामिन C, और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.

वजन घटाने के लिए कैसे बनाएं जीरा पानी- (How To Make Cumin Seeds Water For Weight Loss)

सामग्री-

जीरा

पानी

विधि-

वजन घटाने के लिए आप सबसे पहले 1 कप पानी को उबालने के लिए एक पैन में डालें. जब पानी उबालने लगे, तो उसमें 1 चम्मच जीरा डालें. अब इस मिश्रण को 5-10 मिनट तक उबालने दें. फिर पानी को छानकर गुनगुना होने पर पिएं. इससे पाचन, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और वजन घटाने में मदद मिल सकती है.

जीरा पानी पीने के फायदे- (Jeera Pani Pine Ke Fayde)

1. वजन घटाने- (Weight Loss)

जीरा पानी पीने से शरीर की अतिरिक्त चर्बी गलाने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

2. पाचन- (Digestion)

खाली पेट जीरा पानी पीने से पेट में एसिड के स्राव को बढ़ाता, कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है.

3. स्किन और बाल- (Skin & Hair)

जीरा पानी स्किन को डिटॉक्स करता है, मुंहासे और दाग-धब्बे कम करता है, और बालों को मजबूत और घना बनाने में मदद कर सकता है.

4. ब्लड शुगर- (Blood Sugar)

जीरा में मौजूद एंटी-ग्लाइसेमिक गुण इंसुलिन संवेदनशीलता (insulin sensitivity) को बढ़ाकर ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

5. इम्यूनिटी- (Immunity)

जीरा आयरन और विटामिन सी जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता (immunity) को मजबूत करने और शरीर को संक्रमण से बचाने में मददगार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)