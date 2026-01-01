रात को भूख लगे तो क्या खाएं जो मोटा भी न करे और नींद भी लाए? ये रहे 7 हेल्दी ऑप्शन्स

Healthy Nighttime Snacks: रात का समय आते-आते बहुत से लोगों को एक आम समस्या परेशान करने लगती है अचानक भूख लगना. दिनभर काम, तनाव, देर से डिनर या कभी-कभी जल्दी डिनर की वजह से रात को पेट खाली-खाली सा महसूस होने लगता है. ऐसे में दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है, कुछ खा लिया जाए, लेकिन तुरंत दूसरा डर भी सताने लगता है रात को खाने से मोटापा बढ़ जाएगा.

यही वजह है कि कई लोग भूख लगने पर भी खुद को रोक लेते हैं, जिससे नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और अगली सुबह थकान महसूस होती है. वहीं कुछ लोग भूख मिटाने के लिए बिस्किट, नमकीन, चिप्स या मीठी चीजें खा लेते हैं, जो वजन बढ़ाने के साथ-साथ नींद भी खराब कर देती हैं.

सच्चाई यह है कि रात को भूख लगना कोई बीमारी नहीं है. शरीर जब सिग्नल देता है तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना भी सही नहीं. जरूरत है सही चीज चुनने की. ऐसी चीजें जो हल्की हों, पचने में आसान हों, वजन न बढ़ाएं और दिमाग को शांत करके नींद लाने में मदद करें. यहां हम ऐसे ही स्मार्ट और हेल्दी नाइट स्नैक्स के बारे में बता रहे हैं.

रात को खाने से मोटापा क्यों बढ़ता है? | Why Does Eating at Night Lead to Weight Gain?

यह समझना जरूरी है कि मोटापा रात में खाने से नहीं, बल्कि गलत चीजें खाने से बढ़ता है. रात को तला-भुना, ज्यादा मीठा या प्रोसेस्ड फूड खाने से शरीर को उसे पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे फैट स्टोर होने लगता है और नींद भी प्रभावित होती है. लेकिन, अगर सही मात्रा में हल्का और पोषण से भरपूर खाना खाया जाए, तो न वजन बढ़ता है और न ही नींद खराब होती है.

1. गुनगुना दूध

अगर रात को हल्की भूख लगे तो एक कप गुनगुना दूध बेहतरीन विकल्प है. दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन नाम का तत्व दिमाग को रिलैक्स करता है और अच्छी नींद लाने में मदद करता है.

कैसे पिएं:

बिना चीनी या बहुत कम शहद के.

चाहें तो एक चुटकी हल्दी मिला सकते हैं.

2. केला - भूख भी मिटाए, नींद भी लाए

केला रात के लिए एक सुरक्षित फल माना जाता है. इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जो मांसपेशियों को आराम देता है और नींद में मदद करता है.

ध्यान रखें:

सिर्फ 1 छोटा या मीडियम केला ही खाएं.

ज्यादा पके केले से बचें.

3. मुट्ठी भर नट्स

अगर बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो 5-6 बादाम या 2 अखरोट खा सकते हैं. इनमें हेल्दी फैट और प्रोटीन होता है, जिससे पेट भरा हुआ लगता है.

गलती न करें:

नमकीन या तले हुए नट्स न लें.

ज्यादा मात्रा वजन बढ़ा सकती है.

4. भुना मखाना - हल्का और पेट भरने वाला

मखाना आजकल हेल्दी स्नैक के तौर पर काफी लोकप्रिय है. यह कम कैलोरी वाला होता है और पचाने में आसान होता है.

कैसे खाएं:

बिना तेल या बहुत कम घी में भुना हुआ.

नमक बहुत कम डालें.

Photo Credit: Image Credit: Pexels

5. दही - पेट को ठंडक और दिमाग को आराम

सादा दही रात में भूख लगने पर अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें प्रोटीन होता है और यह पाचन को भी बेहतर बनाता है.

बेहतर तरीका:

3-4 चम्मच सादा दही.

इसमें चीनी या मीठा बिल्कुल न मिलाएं.

6. ओट्स या दलिया

अगर आपको सही मायनों में डिनर के बाद भी भूख लग रही है, तो बहुत हल्का ओट्स या दलिया लिया जा सकता है.

कैसे बनाएं:

पानी या टोंड दूध में.

नमक बहुत कम रखें.

सब्जियां डाल सकते हैं.

7. हर्बल चाय

कैमोमाइल या सादी हर्बल चाय दिमाग को शांत करती है और हल्की भूख को भी कंट्रोल करती है.

किससे बचें:

दूध वाली चाय.

ज्यादा कैफीन वाली ग्रीन टी.

Photo Credit: Freepik

रात को क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए?

बिस्किट, केक, चॉकलेट

चिप्स, नमकीन, पिज्जा

ज्यादा मसालेदार या तला-भुना खाना

कोल्ड ड्रिंक या मीठे जूस

ये चीजें नींद भी खराब करती हैं और वजन भी बढ़ाती हैं.

अच्छी नींद के लिए 5 आसान टिप्स | 5 Easy Tips for a Good Night's Sleep

सोने से 2-3 घंटे पहले डिनर कर लें.

मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम करें.

बहुत ज्यादा खाली पेट न सोएं.

रोज एक जैसा सोने का समय रखें.

रात का खाना हल्का और संतुलित रखें.

रात को भूख लगना कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन है गलत खाना. अगर आप समझदारी से सही चीजें चुनते हैं, तो न आपका वजन बढ़ेगा और न आपकी नींद खराब होगी. गुनगुना दूध, केला, मखाना या थोड़े से नट्स जैसे विकल्प आपकी भूख भी शांत करेंगे और शरीर को सुकून भी देंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)