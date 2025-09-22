नवरात्रि के पहले दिन व्रत रख रहे हैं, तो बिल्कुल न करें सेहत से जुड़ी ये 5 गलतियां

Navratri Day 1 Fasting Tips: नवरात्रि का पर्व भारत में श्रद्धा, भक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है. नौ दिनों तक देवी दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है और कई लोग इस दौरान व्रत रखते हैं. खासकर पहले दिन का व्रत बहुत बहुत ज्यादा अहम माना जाता है क्योंकि यह पूरे नवरात्रि की शुरुआत को दर्शाता है. व्रत रखने से शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से न किया जाए तो सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है.

बहुत से लोग व्रत के दौरान कुछ सामान्य लेकिन गंभीर गलतियां कर बैठते हैं, जिससे कमजोरी, थकान, पेट की समस्या या अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. अगर आप भी नवरात्रि के पहले दिन व्रत रखने जा रहे हैं, तो इन 5 सेहत से जुड़ी गलतियों से जरूर बचें.

नवरात्रि में क्या करें और क्या न करें?- (What to Do and What Not To do During Navratri?)

1. पूरे दिन खाली पेट रहना

कुछ लोग सोचते हैं कि व्रत का मतलब है पूरे दिन कुछ न खाना. लेकिन, ऐसा करना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. खाली पेट रहने से एसिडिटी, सिरदर्द और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए फल, दूध या व्रत में मान्य हल्का भोजन समय-समय पर जरूर लें.

2. पानी कम पीना

कई लोग व्रत के दौरान पानी पीना भूल जाते हैं या जानबूझकर कम पीते हैं. लेकिन, शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है. पानी की कमी से थकान, डिहाइड्रेशन और मूड स्विंग्स हो सकते हैं. दिनभर में कम से कम 8-10 ग्लास पानी जरूर पिएं.

3. तले-भुने और पैक्ड फूड का सेवन

व्रत के नाम पर बाजार में मिलने वाले पैक्ड व्रत स्नैक्स या तले-भुने आलू चिप्स खाना सेहत के लिए सही नहीं है. इनमें नमक और तेल की मात्रा ज्यादा होती है, जो पेट की समस्या और वजन बढ़ाने का कारण बन सकते हैं. घर का बना हल्का और पौष्टिक खाना जैसे साबूदाना खिचड़ी, फल या सिंघाड़े का आटा बेहतर विकल्प हैं.

4. पर्याप्त नींद न लेना

व्रत के साथ पूजा-पाठ और काम की भागदौड़ में लोग नींद को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, शरीर को आराम देना उतना ही जरूरी है जितना सही खाना. नींद की कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और मूड भी खराब रहता है. कोशिश करें कि रात में कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें.

5. पोषण की अनदेखी

व्रत के दौरान सिर्फ आलू या फल खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते. इसलिए अपने व्रत के भोजन में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स का संतुलन बनाए रखें. दही, दूध, मेवे और फल जैसे केले, सेब, पपीता आदि को शामिल करें.

व्रत रखना एक आध्यात्मिक अनुभव है, लेकिन इसे सही तरीके से करना जरूरी है ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें. यहां बताई गई गलतियों से बचकर आप नवरात्रि के पहले दिन का व्रत न केवल श्रद्धा से बल्कि सेहतमंद तरीके से भी निभा सकते हैं.

