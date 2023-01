Indigestion: अक्सर होती है अपच और सीने में जलन की दिक्कत, तो इन 7 चीजों को खाने से जल्दी पचेगा खाना

How To Cure Indigestion: यहां हमारे पास 7 फूड्स हैं जो अपच को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं.

खास बातें ये एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल और फैटी फूड्स का सेवन करने से हो सकता है.

आंवला पाचन प्रक्रिया को उत्तेजित करने में मदद करता है.

How To Get Rid Of Indigestion: अपच सभी उम्र में सामना की जाने वाली सबसे आम समस्याओं में से एक है. पेट में जलन और ज्यादा न खाने के बावजूद पेट भरा हुआ महसूस होना निश्चित रूप से अच्छा नहीं है. इससे अनियमित मल त्याग की समस्या भी होती है. ये एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल से लेकर भारी मात्रा में फैटी फूड्स का सेवन करने के कारण हो सकता है. हमारी डाइट का सीधा संबंध कब्ज, एसिड रिफ्लक्स या अपच की भावना से है. अपच का इलाज कैसे करें? (How To Treat Indigestion) या अपच से छुटकारा पाने के उपाय क्या हैं जैसे सवालों का जवाब आप भी जानना चाहते हैं तो यहां हम आपके लिए कुछ पचाने वाली चीजें लेकर आए हैं.