किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं?

Hidden Reason Behind Premature White Hair: आजकल सफेद बालों की समस्या इतनी आम हो गई है कि, अब छोटे बच्चों और किशोरों में भी यह देखने को मिल रही है. स्कूल जाने वाले बच्चे भी व्हाइट हेयर की समस्या से परेशान हैं. दरअसल, बालों का रंग हमारे शरीर में पोषक तत्वों और विटामिन की स्थिति को दर्शाता है. अगर समय रहते उचित डाइट अपनाई जाए तो बालों (Natural Hair Care) को सफेद होने से रोका जा सकता है.

किस विटामिन की कमी से होते हैं बाल सफेद (Safed Bal ka ilaj)

सफेद बालों का सबसे बड़ा कारण विटामिन B12 की कमी है. विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स के निर्माण और नर्वस सिस्टम के लिए बेहद जरूरी होता है. जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो मेलेनिन का उत्पादन कम हो जाता है, जिसके कारण बाल (Healthy Hair Tips) उम्र से पहले ही सफेद होने लगते हैं.

विटामिन B12 की कमी कैसे दूर करें (Vitamin B12 Deficiency)

अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, तो सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लें और टेस्ट कराएं. टेस्ट के बाद डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट या दवाई का सेवन करें. इसके साथ ही डाइट में अंडा, दूध, मीट, मछली और मशरूम जैसी चीजें शामिल करें, जो प्राकृतिक रूप से B12 देती हैं.

सफेद बालों को नेचुरल तरीके से छिपाएं (White Hair Causes)

सफेद बालों को छिपाने के लिए केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल करने से बाल बेजान और रफ हो जाते हैं. इसके बजाय आप नेचुरल मेहंदी या हर्बल पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. मेहंदी लगाने से बालों का रंग प्राकृतिक तरीके से काला दिखेगा और बालों की रफनेस की समस्या भी नहीं होगी.

हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल से रोकथाम (White Hair problem)

बालों को स्वस्थ रखने के लिए केवल विटामिन B12 ही नहीं, बल्कि संतुलित डाइट, पर्याप्त पानी और स्ट्रेस-फ्री लाइफस्टाइल भी जरूरी है. नियमित रूप से हरी सब्जियां, फलों और प्रोटीन युक्त आहार बालों की मजबूती और प्राकृतिक रंग बनाए रखने में मदद करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

