पार्टी सूत्रों ने बताया कि गुप्ता पर लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति ने ‘‘हमला’’ किया. उन्होंने बताया कि व्यक्ति ने जन सुनवाई के दौरान पहले मुख्यमंत्री को कुछ कागज दिए और फिर कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया.

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला कौन, फोटो के साथ जानिए हमलावर की डिटेल्स
  • दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया
  • हमलावर की उम्र लगभग 41 साल बताई गई है, जो कागज लेकर जनसुनवाई में आया था
  • हमलावर को मौके पर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी
नई दिल्ली:

दिल्ली में जनसुनवाई के दौरान एक अप्रिय घटना सामने आई है. जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे जनसुनवाई की गरिमा पर हमला बताया. पार्टी ने कहा है कि पुलिस जांच के बाद ही घटना से जुड़ी और अधिक जानकारी सामने आएगी. फिलहाल, मामले की जांच जारी है और जनसुनवाई में शामिल लोगों से पूछताछ की जा रही है.

कौन है हमलावर

सूत्रों के अनुसार, जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक व्यक्ति ने अचानक हाथ उठा दिया. आरोपी की उम्र लगभग 41 वर्ष बताई जा रही है और वह अपने साथ कुछ दस्तावेज लेकर आया था. शुरुआती जानकारी में आरोपी ने अपना राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया बताया है, आरोपी राजकोट का रहने वाला बता रहा है. सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने के बाद हमलावर आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

मौके पर क्या कुछ हुआ

दरअसल ये घटना उस समय की है जब वह अपने आवास पर जनसुनवाई कर रही थीं. शुरुआती जानकारी में पता चला कि आरोपी शख्स ने सीएम गुप्ता पर थप्पड़ करने से पहले उनकी तरफ पत्थर भी फेंका था, लेकिन पत्थर फेंकने वाला तथ्य गलत है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया है. पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है. इस हमले के बाद अब सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं.

AAP ने की हमले की निंदा

दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को निंदनीय बताया. उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया. अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है. लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं.

