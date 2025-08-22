एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला दबोचा गया, पुलिस पर चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां पर भाग न पाया

मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर रविवार सुबह फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई. जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया. इशांत उर्फ इशू गांधी ने पुलिस पर ऑटोमेटिक पिस्टल से आधा दर्जन से ऊपर फायर किया था. लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया.

क्या है पूरा मामला

यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम सेक्टर 57 में स्थित आवास के बाहर रविवार सुबह दो नकाबपोश हमलावरों ने दो दर्जन से अधिक गोलियां चलाईं थी. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गयी थी, जिसमें दो बाइक सवार नकाबपोश बदमाश घर के बाहर आते और दूर से गोलियां चलाते दिखाई दे रहे थे. कुछ सेकंड बाद, उनमें से एक मुख्य द्वार पर झुका और गोलियां चलाता रहा, फिर दोनों भाग गए. इसकी हमले की जिम्मेदारी 'भाऊ गिरोह' ने ली है.

पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने फायरिंग घर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर की थी. एल्विश यादव का परिवार दूसरे और तीसरे फ्लोर पर रहता है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने घर का निरीक्षण किया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाले. ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

एल्विश यादव अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. बीते साल उन पर सांप के जहर की अवैध सप्लाई और रेव पार्टियों में इसके इस्तेमाल से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया था. इस केस में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, जिससे सोशल मीडिया पर काफी हलचल मच गई थी. आरोप था कि एल्विश कुछ निजी पार्टियों में प्रतिबंधित जहरीले पदार्थों का इंतजाम करते थे, जिनमें सांप का जहर शामिल था. हालांकि, एल्विश ने इन सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया था. यह मामला अभी भी कोर्ट में है और जांच एजेंसियां इस मामले में सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं.