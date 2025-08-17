विज्ञापन

संजय कपूर की अचानक मौत के बाद पत्नी प्रिया ने सास रानी से कही ऐसी बात, ननद मंधीरा ने किया खुलासा

सोना कॉमस्टार के चेयरमैन संजय जे. कपूर की के असमय मौत के बाद उनके परिवार में विरासत की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है. उनकी पत्नी के खिलाफ उनकी मां और बहन ने मोर्चा खोल दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
संजय कपूर की अचानक मौत के बाद पत्नी प्रिया ने सास रानी से कही ऐसी बात, ननद मंधीरा ने किया खुलासा
मंधीरा कपूर ने कहा, मां ने अपनी पूरी दुनिया खो दी है...
नई दिल्ली:

सोना कॉमस्टार के चेयरमैन संजय जे. कपूर (Sunjay Kapur) की के असमय मौत के बाद उनके परिवार में विरासत की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है. उनकी पत्नी के खिलाफ उनकी मां और बहन ने मोर्चा खोल दिया है. संजय की बहन मंधीरा कपूर (Mandhira kapur) ने अपने भाई के असमय मौत के बाद अपनी मां के साथ खड़े रहने का फैसला लिया. मंधीरा ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहा कि संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर (Priya Sachdev Kapur) ने मंधीरा कपूर की मां से दिल्ली स्थित उनके घर में रहने के लिए कहा है. मंधीरा ने कहा कि यह फिलहाल अव्यावहारिक है.

"मुझे लगता है कि अभी मां के लिए उस घर में जाना भी बहुत मुश्किल है. पिता के निधन के बाद, उनका बेटा भी गुजर गया. अपने बेटे की यादों के साथ उस घर में कदम भी रखना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा. वह भावनात्मक रूप से इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है." "यह किसी के ख़िलाफ़ कोई व्यक्तिगत बात नहीं है. यह मां को इस बात से निपटने की मज़बूती दे रहा है कि हम बहुत कुछ झेल रहे हैं. हमने सब कुछ खो दिया है. मां ने अपनी पूरी दुनिया खो दी है. मेरे पास अभी भी मेरे पति, मेरे बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने अपना इकलौता बेटा, अपने पति और उनके द्वारा बनाई गई हर चीज़ खो दी है. आज उनके पास कुछ भी नहीं है."

सोना कॉमस्टार ने दावा किया था कि रानी कपूर के पास 2019 से कोई शेयर नहीं है. मंधीरा कपूर ने कहा कि जैसे-जैसे दुनिया को पता चल रहा है, "हमें भी पता चल रहा है." "हमें कुछ नहीं पता था. हमें इस मामले की जांच करनी थी. हमें पता चला है कि सब कुछ तथाकथित ट्रस्ट में डाल दिया गया था, मुझे नहीं पता कैसे. हमें कुछ नहीं पता. हम अभी भी जांच कर रहे हैं. मेरे पिता ने सब कुछ मेरी मां को दे दिया था. मेरे पिता और मां ने सोना की स्थापना की थी.

बता दें कि 2019 से सोना कॉमस्टार के अध्यक्ष के रूप में संजय कपूर कंपनी की रणनीतिक दिशा का मार्गदर्शन करते रहे और उनकी अध्यक्षता में कंपनी ने भारत, अमेरिका, मैक्सिको, चीन और सर्बिया में अपना विस्तार किया. कंपनी बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध हुई. वहीं सेंसर और सॉफ्टवेयर जैसे भविष्य के मोबिलिटी क्षेत्रों में भी प्रवेश किया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mandhira Kapur, Mandhira Kapur Interview Ndtv, Mandhira Kapur Latest News, Mandhira Kapur News In Hindi, Mandhira Kapur Sunjay Kapur
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com