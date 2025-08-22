विज्ञापन
विशेष लिंक

मशहूर एक्टर जसविंदर भल्ला का निधन; रुला गए पंजाब के ये मशहूर कॉमेडियन; फैंस को लगा झटका

जसविंदर भल्ला की अंतिम यात्रा 23 अगस्त को दोपहर 12 बजे मोहाली के बलोंगी श्मशान घाट पहुंचेगी. यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. जसविंदर भल्ला पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार थे. उन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब गुदगुदाया और लाखों दिलों पर राज किया.

Read Time: 2 mins
Share
मशहूर एक्टर जसविंदर भल्ला का निधन; रुला गए पंजाब के ये मशहूर कॉमेडियन; फैंस को लगा झटका
  • पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 वर्ष की उम्र में मोहाली में निधन हो गया है.
  • जसविंदर भल्ला का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को दोपहर 12 बजे मोहाली के बलोंगी श्मशान घाट पर किया जाएगा.
  • जसविंदर भल्ला पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है. मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने शुक्रवार सुबह मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार शनिवार को दोपहर को 12 बजे मोहाली के नज़दीक बलोगी के श्मशान घाट पर किया जाएगा. बता दें कि पिछले कुछ समय से  जसविंदर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था. वह अस्पताल में भर्ती थे.

सभी को गुदगुदाने वाले जसविंदर रुला गए

फिल्मों में अपनी कॉमेडी से सभी को गुदगुदाने वाले जसविंदर जाते-जाते सभी को रुला गए हैं. उनके निधन की खबर उनके फैंस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है.पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह बहुत बड़ी क्षति है. जिसे पूरा करना संभव नहीं होगा. फिल्म कैरी ऑन जट्टा में अपनी कॉमेडी और कॉमिक टाइम से उन्होंने फैंस को खूब गुदगुदाया. 

कल मोहाली में होगा जसविंदर का अंतिम संस्कार

जसविंदर भल्ला की अंतिम यात्रा 23 अगस्त को दोपहर 12 बजे मोहाली के बलोंगी श्मशान घाट पहुंचेगी. यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. जसविंदर भल्ला पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार थे. उन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब गुदगुदाया और लाखों दिलों पर राज किया. पंजाबी सिनेमा को उन्होंने अपने अभिनय से नए मकाम तक पहुंचाया.उके निधन से पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके फैंस को बड़ा झटका लगा है. 

जसविंदर भल्ला की फिल्में

जसविंदर भल्ला का जन्म लुधियाना के दोराहा में 1960 में हुआ था. प्रोफेसर से वह एक्टर और कॉमेडियन बने थे. उन्होंने  1988 में छनकटा 88 से एक कॉमेडियन के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. फिर उन्होंने एक के बाद एक कई पंजाबी फिल्मों में काम किया. उकी फेमस फिल्मों में कैरी ऑन जट्टा,कैरी ऑन जट्टा 2, जट्ट एंड जूलियट, गड्डी चलती है छलांगा मार के शामिल हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Punjab Film Industry, Comedian Jaswinder Bhalla Passed Away, Punjabi Actor Jaswinder Bhalla Passed Away
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com