बिना चोट के बार-बार पड़ जाते हैं नील? शरीर में हो सकती है इन चीजों की कमी, डॉक्टर से जान लें

Neel Kyu Padte Hai: आपने कई बार अपनी स्किन पर नीले या बैंगनी रंग के छोटे-छोटे निशान (Bruises) देखे होंगे. आम भाषा में इन्हें नील पड़ना कहा जाता है. छोटी-मोटी चोट लगने या किसी चीज से टकरा जाने पर स्किन पर ये निशान पड़ जाते हैं. हालांकि, कई बार हमें याद भी नहीं होता कि चोट लगी हो, लेकिन फिर भी नील का निशान उभर आता है. अगर आपके साथ भी ऐसा बार-बार होता है, तो इसे हल्के में न लें. यह शरीर में कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

अश्वगंधा खाने के फायदे और नुकसान | Benefits and Side Effects of Ashwagandha

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, स्किन पर बार-बार बिना चोट के नील पड़ना (Easy Bruising) और त्वचा का धीरे-धीरे ठीक होना (Slow Healing) शरीर में कुछ जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी से जुड़ा हो सकता है.

पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, विटामिन सी की कमी के चलते बार-बार नील पड़ सकते हैं. विटामिन C शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो त्वचा और ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाता है. इसकी कमी होने पर छोटी-सी टक्कर या दबाव से भी नील पड़ सकते हैं.

विटामिन सी की कमी दूर करने के लिए आप संतरा, अमरूद, आंवला, कीवी, आदि चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

विटामिन K खून को जमाने में अहम भूमिका निभाता है. अगर इसकी कमी हो तो छोटे-छोटे घाव से भी ज्यादा खून निकल सकता है और शरीर पर बार-बार नील उभर सकते हैं.

विटामिन K के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केल, ब्रोकोली, पत्ता गोभी और अंडे की जर्दी खा सकते हैं.

इन सब से अलग जिंक की कमी के चलते भी ऐसा हो सकता है. जिंक हमारी त्वचा की हीलिंग और इम्युनिटी के लिए जरूरी है. अगर शरीर में जिंक कम हो जाए, तो घाव धीरे भरते हैं और ब्रूजिंग (नील) जल्दी-जल्दी हो सकती है.

जिंक की कमी दूर करने के लिए आप मेवे, बीज, दालें, सी-फूड और चिकन खा सकते हैं.

अगर आपको हर थोड़े दिनों में नील पड़ते हैं, नील बहुत बड़े या दर्दनाक हो जाते हैं, या फिर शरीर पर अचानक से ज्यादा मात्रा में दिखाई देने लगते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी है. कभी-कभी यह किसी गंभीर ब्लड डिसऑर्डर या अन्य हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत भी हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.