मुंबई में बीते दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने दौड़ती भागती 'मायानगरी' की रफ्तार को रोक सा दिया है. भारी बारिश के कारण उपनगरीय रेल सेवाएं ठप हो गई हैं. सड़कों पर जलभराव से लोगों को आने-जाने में घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है. मुंबई में आने वाले कुछ दिन और बारिश होने का अनुमान है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और उपनगरीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. मुंबई के साथ-साथ महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भी जबरदस्त बारिश हो रही है. राज्य के दूसरे जिलों में भी लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सीएम फडणवीस ने अगले 48 घंटों को बेहद अहम बताया है. चलिए आज हम आपको मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश का जनजीवन पर क्या असर पड़ा है इससे जुड़ी पल-पल की अपडेट देने जा रहे हैं...
Mumbai Rain Live Updates:
मुंबई क्षेत्र में भारी जलभराव के कारण मुंबई सेंट्रल डिवीजन की कई लोकल ट्रेन कैंसिल
Mumbai Rain: मुंबई में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग की तरफ से आज मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मुंबई में आज स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे. मुंबई में लोकल सेवा तीनों लाइन ,वेस्टर्न ,सेंट्रल और हरबार पर सुचारू रूप से चल रही है. मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में बेहद हल्की बारिश है अभी तक कही भी जल जमाव की स्थिति नहीं है.अंधेरी सबवे भी पूरी तरीके से खाकी है.
Mumbai Rain LIVE: मोनो रेल से 782 यात्रियों को बचाया गया
मुंबई में भारी बारिश के बीच मंगलवार शाम एलिवेटेड ट्रैक पर बहुत अधिक भीड़ वाली दो मोनोरेल ट्रेन फंस गईं, जिसके 782 यात्रियों को बचा लिया गया. ट्रेन में फंसे कई यात्रियों ने दम घुटने की शिकायत की. जिनमें से कुछ लोग बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण एयर कंडीशनर (एसी) बंद होने से बेहोश हो गए. लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित होने की वजह से यात्रियों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था और वह मोनोरेल में सवार हो गए. अचानक भीड़ को संभालने में सक्षम नहीं हो पाने के कारण ट्रेन में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई.मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क के बीच एक मोनोरेल ट्रेन में फंसे 582 यात्रियों को बचाया गया. एक अन्य मोनोरेल ट्रेन से 200 से यात्रियों को निकाला गया.
पश्चिमी उपनगरों में फिलहाल रुकी बारिश
मुंबई के पश्चिमी नगरों में फिलहाल के लिए बारिश रुक गई है. सुबह से ही मुंबई की सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लोकल ट्रेन लाइन सामान्य रूप से काम कर रही हैं.
भारी बारिश के कारण रेलवे सेवाएं ठप
भारी बारिश के कारण सीएसएमटी और ठाणे के बीच मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर सेवाएं आठ घंटे तक स्थगित रहीं. हार्बर लाइन पर सीएसएमटी और मानखुर्द के बीच सेवाएं अब भी बंद हैं. पटरियों पर आठ इंच तक जलभराव दर्ज किया गया. भारी बारिश और नालासोपारा से वसई रोड स्टेशन के बीच जलजमाव के कारण करीब 100 लोकल ट्रेनों को रद्द किया गया है. साथ ही कई ट्रेनों का मार्ग बदलकर चलाया जा रहा है.
मुंबई में बारिश का कहर
मुंबई में पिछले दो दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. भारी बारिश के कारण उपनगरीय रेल सेवाएं ठप हो गईं, सड़कों पर जलभराव हो गया और मोनोरेल ट्रेनों में सैकड़ों यात्री फंस गए.