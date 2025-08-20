मुंबई में बीते दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने दौड़ती भागती 'मायानगरी' की रफ्तार को रोक सा दिया है. भारी बारिश के कारण उपनगरीय रेल सेवाएं ठप हो गई हैं. सड़कों पर जलभराव से लोगों को आने-जाने में घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है. मुंबई में आने वाले कुछ दिन और बारिश होने का अनुमान है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और उपनगरीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. मुंबई के साथ-साथ महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भी जबरदस्त बारिश हो रही है. राज्य के दूसरे जिलों में भी लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सीएम फडणवीस ने अगले 48 घंटों को बेहद अहम बताया है. चलिए आज हम आपको मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश का जनजीवन पर क्या असर पड़ा है इससे जुड़ी पल-पल की अपडेट देने जा रहे हैं...

