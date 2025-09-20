शरीर के लिए दुश्मन नहीं है कोलेस्ट्रॉल, यहां समझें पूरी गणित

Cholesterol Kya Hota Hai: जब आप कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) के बारे में सुनते हैं, तो ज्यादातर लोगों को बस यही सलाह मिलती है, इसे कम करो, लेकिन सच तो ये है कोलेस्ट्रॉल आपका कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि यह एक मैसेंजर है. जो आपको बताता है कि शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म, लिवर फंक्शन और थायराइड का संतुलन ठीक से काम नहीं कर रहा है. आइए ऐसे में समझते हैं कोलेस्ट्रॉल" की गणित के बारे में.

दो प्रकार का होता है कोलेस्ट्रॉल

LDL कोलेस्ट्रॉल को खराब कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है. LDL कोलेस्ट्रॉल अधिक होने पर दवाइयों की जरूरत होती है. वहीं टेस्ट में अगर आपका HDL कोलेस्ट्रॉल आया है, टेंशन की बात नहीं है. हालांकि इस स्थिति में भी कम फैट वाली चीजों का ही सेवन करें.

शरीर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का मतलब खतरा? |Does body cholesterol levels mean danger?

लोगों को लगता है कि ज्यादा फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन आपको बता दें, 80% कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर द्वारा बनता है, न कि भोजन से. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल "हाई" है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई खतरा है. कई बार कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होने पर भी इंसान खतरे से बाहर होता है. वहीं ऐसे में कई मामले देखें गए हैं, जिसमें दिल की बीमारी से पीड़ित कई लोगों का कुल कोलेस्ट्रॉल लेवल "नॉर्मल " पाया गया है.

ये भी पढ़ें- इन तरीकों से लोहे जैसी हो जाएगी Immunity, बीमारियां भागेंगी दूर

कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए कितना फायदेमंद है |How beneficial is cholesterol for the body

कोलेस्ट्रॉल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और आवश्यक है, क्योंकि शरीर को कोशिकाओं के निर्माण, हार्मोन और विटामिन डी जैसे हार्मोन के उत्पादन और पाचन में सहायता के लिए पित्त (Bile) के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है.

बता दें, ब्लड में अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल, विशेष रूप से LDL या "खराब" कोलेस्ट्रॉल, हानिकारक होता है. क्योंकि इससे धमनियों (Narrows Arteries) में प्लाक (Plaque) का निर्माण हो सकता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस (Atherosclerosis) कहा जाता है. यह प्लाक धमनियों को संकरा कर देता है, जिसे ब्लड फ्लो में परेशानी आती है. जिसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है.

शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल की सही मात्रा क्या है? |What is the right amount of cholesterol level in the body?

शरीर में सही कोलेस्ट्रॉल का लेवल अलग- अलग होता है, लेकिन वयस्कों के लिए, 200 mg/dL से कम होना चाहिए. इसी के साथ आपको बता दें, शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL का लेवल 100 mg/dL से अधिक होने पर दिल की बीमारी का का खतरा बढ़ सकता है, जबकि 160 mg/dL या उससे ज्यादा का लेवल खतरनाक माना गया है.

किन लोगों को चेक करवाना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल |Who should get their cholesterol levels checked?

बच्चों से लेकर वृद्धों तक, सभी को अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए, ताकि गंभीर बीमारियों के बारे में पता चल सके.

किन लोगों को है कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा खतरा |Who is at higher risk of cholesterol?

वृद्ध व्यक्ति, जिनके परिवार में डायबिटीज, मोटापा या एचआईवी जैसी कुछ गंभीर बीमारियों का इतिहास रहा है, उन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज्यादा खतरा है. इसी के साथ महिलाओं को भी हाई कोलेस्ट्रॉल से खतरा है.

ये भी पढ़ें- श्री श्री रविशंकर ने बताया - कैसे 2 दिन में हो जाएगा तनाव कम, फौरन जान लें तरीका

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)