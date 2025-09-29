इन तरीकों से लोहे जैसी हो जाएगी Immunity, बीमारियां भागेंगी दूर

Immunity Kaise Badhaye: कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) होने पर शरीर अक्सर बीमार पड़ता है. इतना ही नहीं जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उन्हें आसानी से गंभीर रोग भी लग सकते हैं. अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो इसे नजरअंदाज न करें. एक अच्छी जीवनशैली और खानपान की मदद से शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है. आज हम आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राकृतिक रूप से कैसे मजबूत करें, ये बताने जा रहे हैं. नीचे बताई गई चीजों का पालन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत (Immunity Kaise Badhaye) की जा सकती है.

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय (Immunity Kaise Badhaye)

खानपान पर ध्यान दें

आपकी डाइट का सीधा असर इम्यूनिटी पर पड़ता है. बेकार खानपान इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है. इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी डाइट में हेल्दी खाना ही शामिल करें. विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थ इम्यूनिटी सही रखनें और इसे बढ़ाने में सहायक होते हैं. इसलिए अपने खाने में विटामिन सी युक्त आहार जैसे आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद जरूर शामिल करें.

हल्दी का पानी पीएं

हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. इसलिए रोज हल्दी का पानी पीया करें. अदरक और लहसुन में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण होते हैं. इसलिए इन्हें भी अपनी डाइट में शामिल कर लें.

स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं

आपकी दैनिक आदतें भी इम्यूनिटी को मज़बूत या कमजोर कर सकती हैं. एक स्वस्थ जीवनशैली की मदद से शरीर को फीट रखा जा सकता है और कई बीमारियों से बचाव हो सकता है. एक स्वस्थ जीवनशैली का मतलब है कि आप पर्याप्त नींद लें. कम से कम 7-8 घंटे की सोएं. नींद की कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है.

योगा करें

रोज कम से कम 30 मिनट तक योग या जॉगिंग किया करें. इसके अलावा कम से कम 15-20 मिनट सुबह की धूप में लें. ऐसा करने से शरीर को विटामिन D मिलता है, जो इम्यून फंक्शन के लिए आवश्यक है.

ऊपर बताए गए उपायों के अलावा हफ्तें में कम से कम चार बार तुलसी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी का काढ़ा बनाकर पिएं. काढ़ा पीने से भी इम्यून फंक्शन सही से काम करता है. रोज़ाना तुलसी के 4-5 पत्तों का सेवन करें और कम तनाव लें.

