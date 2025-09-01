श्री श्री रविशंकर ने बताया - कैसे 2 दिन में हो जाएगा तनाव कम, फौरन जान लें तरीका

Sudarshan Kriya Ke Fayde: आज के समय में ज्यादातर लोग बिगड़ते लाइफस्टाइल के चलते तनाव से जूझ रहे हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं. ऐसे में अगर आप भी लंबे समय से खुद को तनाव से मुक्त करना चाहते हैं, तो अपनी दिनचर्या में सुदर्शन क्रिया को शामिल कर सकते हैं. आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने बताया, यह कैसे दो दिन के अंदर आपके तनाव को कम कर सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में.

सुदर्शन क्रिया क्या है? |What is sudarshan kriya?

आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने बताया कि सुदर्शन क्रिया सांसों की क्रिया है, जिसे करने से कोई भी व्यक्ति एक से दो दिन में तनाव से मुक्त हो सकता है. उन्होंने बताया देश और विदेश में इस क्रिया का पालन किया जा रहा है. लोगों के बीच यह पॉपुलर है, क्योंकि इसे करने के बाद तुरंत लाभ मिलता है.

श्री श्री रविशंकर ने बताया, अमेरिका में 145 यूनिवर्सिटी में इसे करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल किया गया है. इसी के साथ हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सुदर्शन क्रिया को शामिल किया गया है. वहीं यूरोप में 50 से अधिक यूनिवर्सिटी ने इसे अपनाया है.

सुदर्शन क्रिया कैसे करते हैं? |How to do Sudarshan Kriya?

सुदर्शन क्रिया के दौरान सांस छोड़ने और लेने के बीच कोई विराम नहीं होता, सांस तीन अलग-अलग लय में दोहराई जाती है. हालांकि इस क्रिया को हमेशा एक शिक्षक की निगरानी में करने की सलाह दी जाती है.

सुदर्शन क्रिया क्या है और इसे कैसे करते हैं, ये जानने के बाद आप इसे जरूर करें.

ये भी पढ़ें-OMG! 6 महीने में 25 Kg कम! इस महिला ने बताए घर बैठे आसान वेट लॉस सीक्रेट्स

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)