कोलेस्ट्रॉल को करना है कंट्रोल, तो रोटी बनाने से पहले आटे में मिलाएं ये 1 चीज

Bad Cholesterol Roti: अगर आप भी शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं और इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी रोटी खा-कर तो रोटी बनाने से पहले आटे में इस एक चीज को मिक्स करें.

Bad Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें.

Bad Cholesterol: शरीर को सेहतमंद रखने में हमारी डाइट काफी अहम मानी जाती है. क्योंकि गलत खान-पान के चलते शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आज के समय में कोलेस्ट्रॉल की समस्या काफी देखी जाती है. आपको बता दें कि हमारे शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल. सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या. आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल, मोम जैसा पदार्थ होता है, जो शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है. यह शरीर के कई कामों के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि हार्मोन बनाना, विटामिन डी बनाना, और खाना पचाना. ठंड के मौसम में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या काफी देखी जाती है. शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कई समस्याओं का कारण बन सकता है. तो चलिए जानते हैं इसे कम करने के लिए क्या करें.

अगर आप भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाओं की जगह हेल्दी डाइट अपनाना चाहते हैं, तो अपने रेगुलर आटे की रोटी में ट्विस्ट एड कर सकते हैं.  जी हां आपने सही सुना. गेहूं के आटे में आपको चने का आटा मिलाना है. चने को पोषण का खजाना कहा जाता है. चने और गेहूं के आटे से बनी रोटी खाने से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं रोटी.

कैसे बनाएं गेहूं के आटे और चने के आटे की रोटी- How To Make Gram Flour And Wheat Flour Roti: 

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आप गेहूं का आटा लें, इसमें काले चने का बिना छाना आटा लें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूथ लें. आप इसे गुनगुने पानी की मदद से गूथ सकते हैं. अगर आपको सिंपल रोटी बनानी है तो इसे रेगुलर रोटी की तरह बेल कर सेंक लें. और अगर आप इसमें कुछ और एड करना चाहते हैं  तो नमक, हरी धनिया पत्ती, अजवाइन को मिलाकर भी रोटी बना सकते हैं. आप हल्का सा घी लगाकर पराठा भी बना सकते हैं. इसे आप अपनी पसंद की सब्जी, दाल और अचार के साथ पेयर कर सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

