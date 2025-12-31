आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कितना है खतरा? ये एक टेस्ट बताएगा आपकी सेहत का हाल

What Is Lipoprotein A: आजकल ज़्यादातर लोग अपने हेल्थ चेकअप में कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट जरूर देखते हैं. LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स अगर “नॉर्मल” आ जाएं, तो दिल को लेकर चिंता कम हो जाती है. लेकिन सच यह है कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट के बावजूद भी हार्ट अटैक का एक बड़ा रिस्क फैक्टर छूट सकता है, और उसका नाम है लिपोप्रोटीन(a) या Lp(a). यही वजह है कि इसे “साइलेंट कोलेस्ट्रॉल” कहा जाता है.

क्या है Lipoprotein(a)?

लिपोप्रोटीन(a) एक खास तरह का कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल होता है, जो खून में चुपचाप आर्टरीज़ को नुकसान पहुंचाता है. यह आम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में शामिल नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता. Lp(a) का स्तर ज़्यादातर जेनेटिक होता है, यानी यह डाइट या एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा नहीं बदलता.

नॉर्मल LDL के बावजूद क्यों खतरनाक है Lp(a)?

कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का LDL कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल होता है, फिर भी उसे कम उम्र में हार्ट अटैक आ जाता है. इसकी एक बड़ी वजह Lp(a) हो सकता है. यह आर्टरीज़ में जल्दी ब्लॉकेज पैदा करता है और खून के थक्के (Blood Clotting) बनने का खतरा बढ़ाता है. इसलिए Lp(a) हार्ट अटैक और स्ट्रोक का एक साइलेंट लेकिन खतरनाक कारण माना जाता है.

किन लोगों को जरूर करवाना चाहिए Lp(a) टेस्ट?

अगर आपके परिवार में दिल की बीमारी की हिस्ट्री रही है, या किसी करीबी को कम उम्र में अचानक हार्ट अटैक आया हो, तो Lp(a) टेस्ट आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है. इसके अलावा, जो लोग पूरी तरह से प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग चाहते हैं, उनके लिए भी यह टेस्ट एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

Lp(a) बढ़ा हो तो क्या करें?

अगर Lp(a) का लेवल ज्यादा निकलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. डॉक्टर की सलाह से लाइफस्टाइल में सुधार, स्मोकिंग से दूरी, ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल जैसे कदम हार्ट रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

