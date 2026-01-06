क्या खाने से HDL बढ़ता है? किचन में मौजूद ये चीजें हैं दिल की बीमारियों का काल

HDL Badhane Ke Liye Kya Khaye: गलत खान-पान, कम फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस के कारण दिल से जुड़ी बीमारियों तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में खुद को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बदलाव बेहद जरूरी है. आज हम इस आर्टिकल में आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो जादुई फूड्स जो दिल को जवां रखने में मदद कर सकते हैं.

गुड कोलेस्ट्रॉल फूड्स लिस्ट

जैतून का तेल: खाना बनाने के लिए जैतून का तेल का इस्तेमाल करना बेहद फायदेमंद माना जा सकता है. इसमें पाए जाने वाले अच्छे फैटी एसिड गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं. हार्ट को हेल्दी रखने के लिए यह तेल फायदेमंद है.

फल और सब्जियां: हरी सब्जियां और फल जैसे पपीता, सेब, अमरूद और संतरा शरीर को सही मात्रा में फाइबर देने के साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर हैं, जो बॉडी को कई बीमारियों से दूर रख सकते हैं. नियमित रूप से अगर इनका सेवन किया जाए तो शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है.

साबुत अनाज: ओट्स, ब्राउन राइस, जौ और दलिया न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि शरीर को कई फायदे भी पहुंचा सकते हैं. इनमें पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर दिल से जुड़ी बीमारियों से राहत दिला सकता है. ऐसे में अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं, तो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

मछली: मछली में पाए जाने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. यह गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)