Cooling Spices: गर्मियों में ये 5 मसाले रखते हैं शरीर को अंदर से ठंडा, पेट फूलना, अपच और चकत्तों से भी दिलाएं छुटकारा

How To Get Rid Of Summer Heat: गर्मी आपके एनर्जी लेवल को कम कर सकती है और जलन, थकान, पसीना, हीट स्ट्रोक और रैशेज का कारण बन सकती है. आजकल कई लोग जानना चाहते होंगे कि गर्मियों में शरीर को ठंडा कैसे रखें? (How To Keep Body Cool) गर्मी के दिनों में अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अपनी डेली डाइट में मसालों को शामिल करने से आपका सिस्टम ठंडा रहता है और भीषण गर्मी के दुष्प्रभावों को भी रोका जा सकता है. मसाले सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं हैं. इनमें कई बायोएक्टिव यौगिक और एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जो बाहरी वातावरण के तापमान के असहनीय होने पर आपके शरीर के आंतरिक तापमान को ठंडा बनाए रखने में मदद करते हैं. यहां 5 अविश्वसनीय मसाले हैं जिन्हें आपको तरोताजा महसूस करने के लिए अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

गर्मियों के लिए टॉप 5 ठंडे मसाले | Top 5 Cool Spices For Summer